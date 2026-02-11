Huidig Antwerp-jeugdcoach en ex-Anderlecht spreekt zich uit over mogelijk vertrek Kindermans

Bij RSC Anderlecht gonst het opnieuw van de geruchten: paars-wit zou Jean Kindermans graag terug in de club zien. Tegelijk hoopt Royal Antwerp FC dat hun succesvolle coördinator van de jeugdopleiding op de Bosuil blijft.

Kindermans was jarenlang verantwoordelijk voor de jeugd bij Anderlecht en zorgde er onder meer voor dat talenten als Romelu Lukaku en Youri Tielemans doorstroomden naar de eerste ploeg. Zijn vertrek viel samen met de komst van Wouter Vandenhaute, die de clubleiding overnam.

Royal Antwerp greep de kans en haalde Kindermans naar de club, waar hij nu als coördinator van de jeugdopleiding fungeert. Onder zijn leiding maakt de Antwerpse jeugd een duidelijke inhaalbeweging ten opzichte van de concurrentie.

Bij Antwerp wil men Jean Kindermans niet naar Anderlecht zien vertrekken

“Dankzij zijn netwerk is de Antwerpse jeugd aan een inhaalrace bezig", zegt jeugdtrainer Geert Emmerechts in Het Nieuwsblad. Hij werkte eerder samen met Kindermans bij Anderlecht en volgde hem later naar Antwerp, waar hij de impact van Kindermans’ aanpak van dichtbij ziet.

De huidige Anderlecht-bewindslieden hopen de tijden van vroeger te doen herleven en zien opnieuw plaats voor de visie van Kindermans. Antwerp wil echter niet zomaar afscheid nemen van hun succesvolle jeugdcoördinator. “Iedereen hoopt dat Jean Kindermans hier aan boord blijft en op korte termijn niet terugkeert naar Anderlecht", aldus Emmerechts.

Of Emmerechts Kindermans zou volgen als hij terugkeert naar Anderlecht, laat hij voorlopig in het midden. “Goh, dat is nu niet aan de orde", klinkt het, waarmee hij de focus houdt op de huidige projecten bij Antwerp.