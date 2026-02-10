Blessuregolf teistert Union SG: David Hubert mist zeker vier spelers voor bekerclash met Charleroi

Blessuregolf teistert Union SG: David Hubert mist zeker vier spelers voor bekerclash met Charleroi
Terwijl de kleedkamer van Sporting Charleroi wordt bedreigd door een virus, kampt die van Union Saint-Gilloise met een kleine blessuregolf. David Hubert moet daardoor vier spelers missen voor de terugwedstrijd in de halve finale van de Croky Cup.

Sporting Charleroi had graag willen winnen op Mambourg om met een kleine bonus aan de terugwedstrijd te beginnen, maar moest in de heenwedstrijd van de halve finale van de Beker van België genoegen nemen met een gelijkspel tegen Union Saint-Gilloise.

De Zebra’s moeten dus winnen in het Dudenpark, al wordt hun kleedkamer bedreigd door een virus, zoals Hans Cornelis uitlegde op zijn persconferentie. Onder de getroffen spelers is middenvelder Yassine Khalifi, die onzeker is.

Vier afwezigen bij Union, alleen Ousseynou Niang langer out

Bij Union zijn het vooral blessures die de kern van David Hubert verzwakken. De coach sprak dinsdag met de pers en bevestigde vier afwezigen voor de terugwedstrijd.

"Kevin Rodriguez loopt sinds kort op een speciale loopband, zijn rugpijn verbetert. Mamadou Thierno Barry zou tegen het einde van de week weer bij de groep kunnen aansluiten, terwijl we voor Kjell Scherpen pas volgende week iets verwachten", verduidelijkte Hubert volgens Le Soir.

De enige langdurige afwezige is Ousseynou Niang, die een knieblessure opliep. "Dat is natuurlijk jammer, maar we willen alles correct aanpakken. Hij zit in revalidatie en we zullen hem daarin maximaal ondersteunen", voegde de trainer toe. Hubert zou wel opnieuw beroep kunnen doen op Anan Khalaili, die vorig weekend tegen RAAL La Louvière rust kreeg nadat hij na de heenwedstrijd hechtingen aan de voet nodig had.

Volg Union SG - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (11/02).

