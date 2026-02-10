Ineens komt Beerschot nog met een verrassende transfer op de proppen

Beerschot heeft zich versterkt tussen de palen. De 31-jarige Japanse doelman William Popp komt op huurbasis over tot het einde van het seizoen en moet zorgen voor extra concurrentie onder de lat.

De club bedong bij de transfer zowel een optie om de samenwerking met één jaar te verlengen als een aankoopoptie. Voor Popp is het zijn eerste avontuur buiten Japan, waar hij de voorbije jaren actief was bij Shonan Bellmare, een club die tot vorig seizoen in de hoogste klasse speelde.

Popp brengt heel wat ervaring met zich mee en kijkt uit naar deze nieuwe stap in zijn carrière. “Het is fantastisch om op deze leeftijd nog de kans te krijgen om in Europa te voetballen, en dan bij zo’n fantastische club als Beerschot", zei de Japanse goalie.

Beerschot haalde met William Popp extra concurrentie in doel

De doelman benadrukte ook het belang van de fanatieke achterban. “Ik weet dat de club kan rekenen op zeer gedreven supporters, en dat motiveert mij enorm om deze uitdaging aan te gaan", voegde hij toe.

Sporting Director Murat Akin lichtte de transfer toe. “Na het vertrek van Emile Doucouré waren we nog op zoek naar een extra doelman om voor concurrentie te zorgen. William heeft zijn waarde al bewezen in Japan en brengt veel ervaring mee.”



“We zijn ervan overtuigd dat hij een meerwaarde zal zijn voor de club. Met zijn komst hopen we de strijd onder de lat te versterken en het team extra zekerheid te geven voor de rest van het seizoen.”