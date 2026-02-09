Paul Gheysens en Ghelamco komen met stevig statement na berichten over verkoop

Ghelamco ontkent dat het zijn golfterreinen in Knokke heeft verkocht. Daarmee reageert de vastgoedgroep op berichtgeving van De Standaard, waarin werd gesteld dat de gronden zouden zijn overgenomen door een consortium rond projectontwikkelaar Peter Taffeiren.

In een officieel persbericht spreekt Ghelamco die informatie tegen. “Deze berichtgeving is feitelijk onjuist”, klinkt het duidelijk. Ook de link die werd gelegd met de terugbetaling van een Poolse obligatie, wordt volgens het bedrijf “onjuist” genoemd.

Volgens De Standaard zou het terrein verkocht zijn aan partijen die zich eerder verzetten tegen de plannen om er een groot vastgoed- en golfproject te ontwikkelen. Ghelamco benadrukt echter dat van een verkoop geen sprake is.

Ghelamco ontkent verkoop, ook over Antwerp werd al gespeculeerd

Wel erkent de groep dat er wordt gekeken naar samenwerkingen met externe partners. “Ghelamco hanteert sedert enkele jaren een duidelijke en consistente strategie waarbij voor een aantal projecten actief wordt gekeken naar samenwerkingsvormen met derde partijen.”

Daarbij wil het bedrijf risico’s spreiden en expertise bundelen. “Deze aanpak laat ons toe projecten op een efficiënte en duurzame manier te realiseren. De interesse van externe partijen bevestigt bovendien de economische waarde en marktaantrekkelijkheid van onze projecten.”



Over het specifieke golfproject in Knokke blijft Ghelamco bij die lijn. “Dat project volgt, in overleg met alle stakeholders, zijn traject.” In navolging van het bericht werden er ook al speculaties gelanceerd dat hij ook Antwerp zou willen verkopen, maar dat is dus allemaal heel voorbarig en niet aan de orde. Bij Taffeiren Projects werd voorlopig nog niet gereageerd op de berichtgeving.