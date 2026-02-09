CEO Kenneth Bornauw legt uit: dit is waarom Anderlecht afscheid nam van Olivier Renard

De crisis bij Anderlecht speelt zich niet alleen op het veld af. Olivier Renard werd maandag ontslagen bij paars-wit. CEO Kenneth Bornauw gaf bij HLN meer uitleg.

De sportieve malaise bij Anderlecht trekt zich verder naast het veld. Van de sportieve staf blijft maar weinig over op dit moment. Na het ontslag van Besnik Hasi vertrekt interim-coach Edward Still naar Watford.

Hasi werd ontslagen vanwege de zeer teleurstellende resultaten, maar ook omwille van het voetbal dat gebracht werd. Dat was volgens de fans en het bestuur gewoon niet voldoende.

Bornauw verduidelijkt vertrek van Olivier Renard

Maar kan dat wel veel beter met de huidige kern? Nadien werd er naar Olivier Renard gekeken, die veel kritiek kreeg over zijn transfers. Maandag besloot paars-wit om afscheid van hem te nemen.

Anderlecht-CEO Kenneth Bornauw gaf bij Het Laatste Nieuws meer uitleg over het ontslag. "We zitten één week na de transferperiode en voelden vanuit de club dat het niet langer houdbaar was", zegt hij.

"We hebben lang nagedacht over het profiel. Olivier heeft veel talenten, maar we denken dat we naar de lange termijn toe een ander profiel nodig hebben. Nu kunnen we tijd nemen om op te bouwen naar de zomer", aldus Bornauw.