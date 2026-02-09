'Olivier Renard krijgt ontslag bij RSC Anderlecht'

RSC Anderlecht voert opnieuw een ingrijpende wijziging door in de sportieve leiding. De club zet technisch directeur Olivier Renard aan de kant na anderhalf jaar dienst, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Sportieve malaise en mislukte mercato’s

Renard kreeg drie transferperiodes om de ploeg te versterken, maar de resultaten bleven uit. De club haalde wel ongeveer 50 miljoen euro op via uitgaande transfers, maar de inkomende dossiers leverden onvoldoende rendement op. Verschillende versterkingen bleken geen meerwaarde te bieden.

Ook de keuze om door te gaan met coach Besnik Hasi, weliswaar met een vernieuwde staf, draaide uit op een mislukking. Na het ontslag van Hasi viel de technische omkadering verder uiteen, met Still die op weg is naar Watford en Biglia die al ontslag nam.

Renards aanstelling in oktober 2024 veroorzaakte al meteen beroering. Hij werd gepresenteerd op dezelfde dag dat Jesper Fredberg vertrok, wat leidde tot protestacties van supporters. De link met voormalig voorzitter Wouter Vandenhaute bleef aan hem kleven en verzwakte zijn positie.

De clubleiding benadrukte destijds dat sportieve resultaten de perceptie konden kantelen. Die ommekeer bleef echter uit, waardoor de druk toenam. Op dit moment is het absolute chaos geworden bij Anderlecht.

Eigenaar Marc Coucke en voorzitter Michael Verschueren hadden weinig vertrouwen in een verdere samenwerking, zo schrijft de krant. De aanhoudende sportieve problemen maakten duidelijk dat Anderlecht een andere koers wil varen. Een nieuwe sportieve directeur en trainer moeten snel gevonden worden.