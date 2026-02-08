Nu wordt het wel héél heet onder de voeten van Pocognoli: supporters in opstand, politie komt tussen

Sébastien Pocognoli verkeert steeds meer in gevaar bij Monaco. De supporters zijn het beu en eisen verandering na de heel slechte resultaten van de voorbije weken en maanden. Nu hebben ze zelfs actie ondernomen.

De gemoederen liepen zaterdagmorgen hoog op aan het trainingscentrum van Monaco. Volgens informatie van L'Équipe verzamelden supporters er om hun woede te uiten na de uitschakeling in de Coupe de France tegen Strasbourg.

Het wordt heet onder de voeten van Pocognoli en Scuro

De sfeer werd zo verhit dat de gendarmerie moest tussenkomen om de gemoederen te bedaren. AS Monaco moet nu een oplossing vinden om uit deze crisis te raken en dus wordt ook de grond onder de voeten van Pocognoli heet.

Algemeen directeur Thiago Scuro wordt rechtstreeks geviseerd. Op de buitenmuren verscheen graffiti met de eis dat hij opstapt. Sébastien Pocognoli bevindt zich ook in een zeer moeilijke positie, want hij kan het tij maar niet keren.

Problemen blijven duren bij AS Monaco

De Belgische coach werd binnengehaald om Adolf Hütter te vervangen en de meubelen te redden, maar hij botst op dezelfde problemen als zijn voorganger. Hoewel de leiding hem officieel steunt, spreken de resultaten niet in zijn voordeel.

De kwalificatie voor de Champions League wist de slechte resultaten in de competitie niet uit. De fans zijn teleurgesteld in het spelniveau en eisen verantwoording van de clubleiding. Het team staat maar in de middenmoot van de Ligue 1.



