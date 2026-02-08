Franky Van der Elst looft twee Genk-spelers en wil ook nog wat kwijt over Nicky Hayen

Racing Genk blijft indruk maken. Met een 2-0-zege tegen Anderlecht boekten de Limburgers hun tweede competitieoverwinning op rij. Franky Van der Elst zag niet alleen uitblinkers op het veld, maar ook een duidelijke hand van de coach.

Racing Genk is goed op dreef. De Limburgers wonnen met 2-0 van Anderlecht en boekten op die manier een tweede opeenvolgende competitiezege. Enkele namen vielen op tijdens de wedstrijd.

Zo liet Zakaria El Ouahdi weer een goede indruk na. "Hij is een van de beste rechtsachters in onze competitie, dat is wel duidelijk", zei Franky Van der Elst na afloop op DAZN.

"Heynen speelde ook weer geweldig. Hij lijdt nauwelijks tot geen balverlies en kan goed wegdraaien. Het is ook iemand waar ze in Genk natuurlijk op steunen", gaat hij verder. Van der Elst gaf ook een pluim aan trainer Nicky Hayen.

Van der Elst ziet logica achter aanpak van Hayen

"Ik begrijp Hayen wel. Als Genk onder zijn voorganger te vaak de nul niet kon houden en telkens simpel werd gepakt in de omschakeling, dan ga je automatisch nadenken: hoe kunnen we dat risico tot een minimum beperken?"

Lees ook... Anderlecht heeft nieuwe trainer in het vizier: Nederlander om Hasi op te volgen?›

Hayen voert zijn plannen succesvol uit. In de laatste vijf wedstrijden slikte Genk slechts drie tegendoelpunten. "Toen ik vorige week naar Dender-Genk keek was ik verrast dat hij dit deed, maar ik vind het niet onlogisch. Ze zijn heel vaak dominant en spelen ook goed voetbal. Maar als je telkens weer op de counters gepakt wordt, is dat zo frustrerend. Daar probeert hij met deze opstelling een antwoord op te bieden", besluit Van der Elst.