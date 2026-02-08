Sterkhouder Charleroi verklaart verrassende keuze van Hans Cornelis tegen Cercle Brugge

Sporting Charleroi leed gisteren zijn eerste nederlaag van 2026. De Carolo's gingen met 3-4 de boot in tegen Cercle Brugge en slikten zo ook hun eerste tegengoals van het nieuwe jaar. Hans Cornelis begon wel niet met zijn sterkste elf aan de wedstrijd.

Zo startten Parfait Guiagon en Yassine Titraoui op de bank bij de Zebra's. Opmerkelijk, want beiden zijn een sterkhouder dit seizoen in het Zwarte Land.

Guiagon was in de Jupiler Pro League (na gisteren) al goed voor 8 goals en 2 assists. Titraoui tekent voorlopig voor 4 goals en 2 assists. Beide spelers mochten bij de rust invallen en Guiagon bedankte met een doelpunt.

Keuze voor frisheid

Achteraf vond Hans Cornelis de rotatie een te gemakkelijk excuus voor de nederlaag. Charleroi-middenvelder Patrick Pflücke weet dan weer dat zijn coach met die keuze al vooruitkeek naar een andere opdracht.

"Guiagon en Titraoui op de bank? Dat is een keuze van de coach voor frisheid voor dat bekerduel van woensdag", klonk het bij Sporza.

Charleroi probeert komende woensdag op het veld van Union een ticket te bemachtigen voor de finale van de beker. Ongetwijfeld mét Guiagon en Titraoui in de basis. De heenwedstrijd eindigde op 0-0.