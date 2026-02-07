Dit gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League

Dit gebeurde er vanavond in de Challenger Pro League
Vandaag werden vier wedstrijden afgewerkt in de Challenger Pro League. Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers van deze wedstrijden.

Patro Eisden opende de speeldag vrijdag met een spectaculaire 4-4 tegen Jong Genk. Club Luik klopte Lierse met 2-1.

Eerder vandaag won KAS Eupen al met het kleinste verschil van KV Kortrijk, dankzij een strafschop. Dit waren de wedstrijden van vanavond:

Beerschot – Club NXT 2-1

In de eerste helft vielen er geen doelpunten. Beerschot kwam net na het uur op voorsprong, nadat Sabri Guendouz een strafschop omzette.

Lang kon de thuisploeg niet genieten van die voorsprong. Siebe Wylin zorgde 5 minuten later voor de 1-1. Een kwartier voor tijd zorgde D'Margio Wright-Phillips voor de 2-1.

Seraing – RSCA Futures 1-2

Pape Aliya N'dao zette de youngsters van Anderlecht al na 7 minuten op voorsprong. Met een strafschop op het uur zette Édouard Soumah-Abbad de score weer gelijk. Met een penalty, een minuut voor tijd, zorgde Devon De Corte voor de 1-2.

Lokeren – Olympic Charleroi 1-1

Op aangeven van Sebastiaan Brebels met een steekpass scoorde Vancy Mabanza nog voor het kwartier de 1-0. Mohamed Medfai bracht de bordjes voor het half uur weer in evenwicht. Na een half uur moest Lokeren met zijn tienen verder, na rood voor Soumaré.

Zondag staan nog twee wedstrijden op de agenda. Leider Beveren speelt tegen Lommel. Francs Borains geeft dan weer RDWM partij.

