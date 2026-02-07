Stijn Stijnen messcherp na horrorfase in Patro-Jong Genk: "We worden dubbel gestraft"

Lorenz Lomme
Stijn Stijnen messcherp na horrorfase in Patro-Jong Genk: "We worden dubbel gestraft"
Foto: © photonews

Patro Eisden speelde vrijdagavond 4-4 gelijk tegen Jong Genk na een echte spektakelpot. Patro-speler Amir Rais moest echter vroegtijdig naar de kant met een zware blessure die achteraf stevig bleef nazinderen. Ook bij coach Stijn Stijnen.

Patro klom in de 73ste minuut op 4-2 via Muanza en leek zijn schaapjes op het droge te hebben voor het slot van de wedstrijd. Een belangrijke driepunter lonkte.

Maar die slotfase moest de thuisploeg plots met een man minder afwerken, nadat Amir Rais naar de kant moest na een zware ingreep van Jong Genk-speler Kayden Pierre. Patro had immers al drie keer gewisseld en kon dus geen nieuwe invaller de wei insturen. Jong Genk kwam daarna terug tot 4-4.

Patro werd dubbel gestraft, volgens Stijnen

Het verdict was zwaar voor Rais, die een kuitbeenbreuk opliep. Stijn Stijnen was op de sociale media van Patro duidelijk, over de blessure én de gevolgen daarvan voor de wedstrijd. "Je kan moeilijk anders zeggen dan dat het een doodschop was die rood verdiende. Smet floot nochtans voor het overige een goede wedstrijd", klonk het.

"Een doodschop met zware gevolgen, want onderzoek wees uit dat Amir zijn been heeft gebroken. Waar zij met 10 moeten komen te staan, worden wij een dubbele keer gestraft door onze eerdere gedwongen wissels met de blessures van Kéres en Denis, waardoor wij met 10 komen te staan."

"Kers op de taart zijn dan ook nog eens de 6 extra minuten, maar wat mij betreft valt echter alles na die schop in het water als je het resultaat ziet van de graad van kwetsuur bij Amir. Ik ben er persoonlijk niet goed van", aldus Stijnen.

