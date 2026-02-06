Ambities in JPL? Dit heeft Bob Peeters te zeggen over zijn toekomst bij Beveren

Bob Peeters blijft langer bij SK Beveren. En dus kan de sterke man van de Wase Leeuwen stilaan gaan bouwen aan de toekomst. Een toekomst die naar de Jupiler Pro League lijkt te leiden, zoveel is duidelijk.

SK Beveren staat er heel goed voor in de Challenger Pro League en mag stilaan gaan dromen van een titel en bijhorende promotie naar de Jupiler Pro League. En dat gaan ze wel degelijk doen mét Bob Peeters, die langer blijft bij de club.

Bob Peeters blijft langer aan bij Beveren en mikt op promotie naar JPL

"SK Beveren heeft het contract van General Manager Sports Bob Peeters opengebroken. De 52-jarige ex-Rode Duivel zal ook de komende twee seizoenen de sportieve lijnen uitzetten op de Freethiel", gaf de club op haar webstek.

General Manager Bob Peeters zelf is tevreden dat hij langer kan aanblijven bij Beveren en hoopt op een mooie toekomst: "Toen ik bij Beveren werd aangesteld, lag er sportief heel wat werk op de plank. We zijn vanaf dag één keihard beginnen werken om stappen te zetten."

Beveren is een mooi verhaal aan het schrijven volgens Bob Peeters

"In het begin was dat niet altijd even gemakkelijk en kwamen we al eens een hobbel in de weg tegen. Door consequent vast te houden aan onze filosofie, door duidelijk en open te communiceren over waar we naartoe willen, en door geen toegevingen te doen op wat we van elkaar eisen, elke dag, elke training, elke wedstrijd, zijn we erin geslaagd de lat telkens een stukje hoger te leggen."

"We hebben als club al heel wat stappen gezet, maar we zijn nog niet op onze eindbestemming. Ik ben dan ook trots om ook de volgende twee seizoenen met de staf, de spelers, de medewerkers en de supporters verder te kunnen bouwen aan het verhaal dat we samen aan het schrijven zijn."