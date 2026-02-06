"Het deed me iets om hem op de bank te zien zitten": Riemer kijkt op van wat bij Anderlecht gebeurt

Brian Riemer was donderdagavond, als bondscoach van Denemarken, aanwezig op het bekerduel tussen Anderlecht en Royal Antwerp FC. Hij keek nogal op van bepaalde zaken.

Veel youngsters bij Anderlecht

Brian Riemer dook donderdag op in het Lotto Park. Hij kwam er Lucas Hey bekijken. De Deen was onder de indruk van het feit dat er zoveel jonge spelers op het veld stonden bij paars-wit.

“Nathan De Cat is een geweldige speler. Op zijn vijftiende haalde ik hem naar de A-ploeg en hij zat dan al een paar keer op de bank. Hij trainde mee, ging mee op stage. Ik vond hem een lichtpunt tegen Antwerp”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Verschaeren op de bank

Hij noemde ook Ali Maamar die veel vooruitgang heeft geboekt. Maar Riemer keek ook op van één iemand die niet zijn kans kreeg in het basiselftal. “Voorts deed het me wel iets om Yari (Verschaeren, red.) op de bank te zien zitten”, ging Riemer verder.

Hun relatie was bijzonder goed, zo blijkt. “Hij was een speler die me nauw aan het hart lag. Het doet me pijn dat hij zich niet ontwikkelt op een manier die hem in staat stelt een stap hogerop te zetten.”

Nochtans geloofde Riemer hard in hem. Hij noemde Verschaeren zelfs ooit zijn Luka Modric. “Ik denk nog steeds dat hij enorm veel kwaliteiten heeft. Yari kan dingen die anderen niet kunnen. Iedereen ontwikkelt zich natuurlijk op zijn eigen tempo. Hij moet nu proberen zijn plaats te vinden. Bij Anderlecht of ergens anders”, besluit Riemer.