SK Beveren kondigt groot nieuws aan over Bob Peeters

SK Beveren kondigt groot nieuws aan over Bob Peeters
Word fan van SK Beveren! 358

Bob Peeters blijft ook de komende jaren de sportieve lijnen uitzetten bij SK Beveren. Dat hebben de Wase Leeuwen laten weten in een officieel bericht. Daarmee lijkt Peeters zijn terugkeer naar de Jupiler Pro League te zullen kunnen maken.

"SK Beveren heeft het contract van General Manager Sports Bob Peeters opengebroken. De 52-jarige ex-Rode Duivel zal ook de komende twee seizoenen de sportieve lijnen uitzetten op de Freethiel", opent de club op haar webstek.

Beveren breekt het contract van Bob Peeters open

"Peeters werd in juni 2024 aangesteld om sportief orde op zaken te stellen na een teleurstellend seizoen, waarin Beveren, ondanks significante budgetten, slechts achtste was geëindigd in de Challenger Pro League. Onder zijn leiding werd een nieuwe richting ingeslagen en onderging de club een transformatie op sportief vlak."

"Bij zijn aanstelling presenteerde Peeters een plan waarin op het veld de nadruk werd gelegd op een duidelijke spelidentiteit: dominant, aanvallend voetbal met lef en intensiteit. Ook naast en rond het veld werden nieuwe klemtonen gelegd."

Bob Peeters blijft tot 2028 bij Beveren

"Binnen de sportieve werking werd een topsport- en performancecultuur uitgebouwd waarin hard werken, transparante communicatie en persoonlijke accountability hand in hand gaan. Alles staat in het teken van één duidelijke, gezamenlijke missie: samen beter worden."

"Met de contractverlenging van Bob Peeters onderstreept SK Beveren de ambitie om het uitgestippelde pad te blijven bewandelen en verder te bouwen op de fundamenten die werden gelegd. Bob Peeters ondertekende een nieuwe overeenkomst die hem tot juni 2028 op de Freethiel houdt."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
SK Beveren
Bob Peeters

Meer nieuws

"Het deed me iets om hem op de bank te zien zitten": Riemer kijkt op van wat bij Anderlecht gebeurt

"Het deed me iets om hem op de bank te zien zitten": Riemer kijkt op van wat bij Anderlecht gebeurt

19:40
Is Rommens te goedkoop verkocht? Technisch directeur van Westerlo legt het uit

Is Rommens te goedkoop verkocht? Technisch directeur van Westerlo legt het uit

19:20
Nicky Hayen (KRC Genk) spreekt over mislukte transfer en clash met RSC Anderlecht

Nicky Hayen (KRC Genk) spreekt over mislukte transfer en clash met RSC Anderlecht

19:00
"Monsterlijk": Vincent Euvrard laat er geen twijfel over bestaan Interview

"Monsterlijk": Vincent Euvrard laat er geen twijfel over bestaan

18:40
DONE DEAL: Anderlecht haalt jong talent weg bij OH Leuven

DONE DEAL: Anderlecht haalt jong talent weg bij OH Leuven

18:20
Plots wél: club neemt bocht van 180 graden met gewezen jeugdspeler Royal Antwerp FC

Plots wél: club neemt bocht van 180 graden met gewezen jeugdspeler Royal Antwerp FC

18:00
Officieel: Lucas Biglia hakt de knoop door na ontslag van Besnik Hasi

Officieel: Lucas Biglia hakt de knoop door na ontslag van Besnik Hasi

17:40
6
"Heel trots": KV Mechelen ziet pion vertrekken naar ... Liverpool

"Heel trots": KV Mechelen ziet pion vertrekken naar ... Liverpool

17:20
Zware kopzorgen voor David Hubert: sterkhouder Union SG lang buiten strijd

Zware kopzorgen voor David Hubert: sterkhouder Union SG lang buiten strijd

17:00
Goed nieuws en luxeprobleem voor Ivan Leko: "Veel meer kwaliteit dan Standard, maar ..."

Goed nieuws en luxeprobleem voor Ivan Leko: "Veel meer kwaliteit dan Standard, maar ..."

16:30
1
'Beerschot zag goalie vertrekken naar Genk en haalt opvolger in logisch land'

'Beerschot zag goalie vertrekken naar Genk en haalt opvolger in logisch land'

15:45
3
Na de tirade: dit heeft Fred Vanderbiest nu te zeggen over strafschopfase tegen OH Leuven

Na de tirade: dit heeft Fred Vanderbiest nu te zeggen over strafschopfase tegen OH Leuven

16:00
4
'En plots staat ook (ex-)Anderlecht-meubilair op de shortlist bij paars-wit'

'En plots staat ook (ex-)Anderlecht-meubilair op de shortlist bij paars-wit'

15:30
🎥 Zoals Trubin? Doelvrouw Westerlo (ex-Anderlecht en Mechelen) scoort met volley

🎥 Zoals Trubin? Doelvrouw Westerlo (ex-Anderlecht en Mechelen) scoort met volley

15:00
Club Brugge moet naar Slowakije in Youth League, daarna absolute kraker in kwartfinales?

Club Brugge moet naar Slowakije in Youth League, daarna absolute kraker in kwartfinales?

14:40
2
Opvallend achterpoortje: Diarra volgende week gewoon in actie tegen Antwerp?

Opvallend achterpoortje: Diarra volgende week gewoon in actie tegen Antwerp?

14:20
29
Vincent Kompany krijgt bijzonder grote opsteker

Vincent Kompany krijgt bijzonder grote opsteker

14:10
Zulte Waregem beseft dat het zeer moeilijk wordt: "De optelsom is gemaakt"

Zulte Waregem beseft dat het zeer moeilijk wordt: "De optelsom is gemaakt"

14:00
Gezocht! Een Anderlecht-speler die een goal kan maken: als Verschaeren je gevaarlijkste man is...

Gezocht! Een Anderlecht-speler die een goal kan maken: als Verschaeren je gevaarlijkste man is...

13:15
11
Barcelona en Arsenal willen jonge Belg (ex-Genk): makelaar komt met uitleg

Barcelona en Arsenal willen jonge Belg (ex-Genk): makelaar komt met uitleg

13:30
1
Van der Elst weet meer over Clement: "Dat is de ambitie"

Van der Elst weet meer over Clement: "Dat is de ambitie"

13:00
Nieuwe grote naam zegt neen tegen Anderlecht - en reden waarom Riemer in stadion zat bekend

Nieuwe grote naam zegt neen tegen Anderlecht - en reden waarom Riemer in stadion zat bekend

12:40
6
Pocognoli probeert alles, tevergeefs: AS Monaco krijgt opnieuw zware klap te verwerken

Pocognoli probeert alles, tevergeefs: AS Monaco krijgt opnieuw zware klap te verwerken

12:20
FC Barcelona heeft grote knoop doorgehakt over Marcus Rashford

FC Barcelona heeft grote knoop doorgehakt over Marcus Rashford

12:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 06/02: De Bruyne - Sterling - Limbombe - Agbadou - Murillo

Transfernieuws en Transfergeruchten 06/02: De Bruyne - Sterling - Limbombe - Agbadou - Murillo

11:00
Antwerp zou Vincent Janssen zijn carrière moeten laten afsluiten op de Bosuil: zo belangrijk blijft hij

Antwerp zou Vincent Janssen zijn carrière moeten laten afsluiten op de Bosuil: zo belangrijk blijft hij

10:48
9
Renard zwaar onder vuur bij Anderlecht: Peter Vandenbempt wil er nog wat over kwijt

Renard zwaar onder vuur bij Anderlecht: Peter Vandenbempt wil er nog wat over kwijt

11:20
16
Opvallend: Kevin De Bruyne roert zich bij Napoli... ook naast het veld

Opvallend: Kevin De Bruyne roert zich bij Napoli... ook naast het veld

11:00
Serieuze aderlating voor Lierse: hoe KV Kortrijk Beerschot aftroefde

Serieuze aderlating voor Lierse: hoe KV Kortrijk Beerschot aftroefde

10:00
OFFICIEEL: Anthony Limbombe (ex-Genk, Club Brugge en Standard) heeft heel opvallende uitdaging beet

OFFICIEEL: Anthony Limbombe (ex-Genk, Club Brugge en Standard) heeft heel opvallende uitdaging beet

10:30
Amir Murillo (ex-Anderlecht) heeft nieuwe club beet en tekent samen met andere ex-JPL-speler

Amir Murillo (ex-Anderlecht) heeft nieuwe club beet en tekent samen met andere ex-JPL-speler

09:30
5
Alessio Castro-Montes krijgt zware klap te verwerken bij 1. FC Köln

Alessio Castro-Montes krijgt zware klap te verwerken bij 1. FC Köln

09:00
Vertrek van Nicolas Frutos opent deuren: Enzo Scifo schuift plots nadrukkelijk naar voren

Vertrek van Nicolas Frutos opent deuren: Enzo Scifo schuift plots nadrukkelijk naar voren

08:40
Saudi Pro League reageert opvallend op woede van Cristiano Ronaldo

Saudi Pro League reageert opvallend op woede van Cristiano Ronaldo

08:20
🎥 Peter Vandenbempt spaart Anderlecht-speler niet: "Onvoorstelbaar, hoe dom en hoe lomp"

🎥 Peter Vandenbempt spaart Anderlecht-speler niet: "Onvoorstelbaar, hoe dom en hoe lomp"

08:00
15
Wouter Vrancken glundert na gebaar van STVV-fans: "Zegt veel over de vibe die rond de club hangt"

Wouter Vrancken glundert na gebaar van STVV-fans: "Zegt veel over de vibe die rond de club hangt"

07:40
2

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 24
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 20:00 Jong Genk Jong Genk
Luik FC Luik FC 20:00 Lierse SK Lierse SK
Eupen Eupen 07/02 KV Kortrijk KV Kortrijk
K Beerschot VA K Beerschot VA 07/02 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Seraing Seraing 07/02 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 07/02 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 08/02 RWDM Brussels RWDM Brussels
SK Beveren SK Beveren 08/02 Lommel SK Lommel SK

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Opvallend achterpoortje: Diarra volgende week gewoon in actie tegen Antwerp? JaKu JaKu over Na de tirade: dit heeft Fred Vanderbiest nu te zeggen over strafschopfase tegen OH Leuven JaKu JaKu over 'Beerschot zag goalie vertrekken naar Genk en haalt opvolger in logisch land' Supremepony Supremepony over Officieel: Lucas Biglia hakt de knoop door na ontslag van Besnik Hasi Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over Gezocht! Een Anderlecht-speler die een goal kan maken: als Verschaeren je gevaarlijkste man is... Ninu Mastrackz Ninu Mastrackz over SK Beveren kondigt groot nieuws aan over Bob Peeters Alaphilippe Alaphilippe over Renard zwaar onder vuur bij Anderlecht: Peter Vandenbempt wil er nog wat over kwijt Standard 2.0 Standard 2.0 over Goed nieuws en luxeprobleem voor Ivan Leko: "Veel meer kwaliteit dan Standard, maar ..." TIGERMANIA TIGERMANIA over Antwerp zou Vincent Janssen zijn carrière moeten laten afsluiten op de Bosuil: zo belangrijk blijft hij pief pief over Club Brugge - Standard: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved