SK Beveren kondigt groot nieuws aan over Bob Peeters

Bob Peeters blijft ook de komende jaren de sportieve lijnen uitzetten bij SK Beveren. Dat hebben de Wase Leeuwen laten weten in een officieel bericht. Daarmee lijkt Peeters zijn terugkeer naar de Jupiler Pro League te zullen kunnen maken.

"SK Beveren heeft het contract van General Manager Sports Bob Peeters opengebroken. De 52-jarige ex-Rode Duivel zal ook de komende twee seizoenen de sportieve lijnen uitzetten op de Freethiel", opent de club op haar webstek.

Beveren breekt het contract van Bob Peeters open

"Peeters werd in juni 2024 aangesteld om sportief orde op zaken te stellen na een teleurstellend seizoen, waarin Beveren, ondanks significante budgetten, slechts achtste was geëindigd in de Challenger Pro League. Onder zijn leiding werd een nieuwe richting ingeslagen en onderging de club een transformatie op sportief vlak."

𝘽𝙍𝙀𝘼𝙆𝙄𝙉𝙂: 𝘽𝙊𝘽 𝘽𝙇𝙄𝙅𝙁𝙏!



SK Beveren en Bob Peeters gaan langer met elkaar door!



Geel-blauw heeft het contract van General Manager Sports Bob Peeters opengebroken.



De 52-jarige ex-Rode Duivel zal ook de komende twee seizoenen de sportieve lijnen uitzetten op de… pic.twitter.com/aYcIU5fFDN — SK Beveren (@SKBeveren) February 6, 2026

"Bij zijn aanstelling presenteerde Peeters een plan waarin op het veld de nadruk werd gelegd op een duidelijke spelidentiteit: dominant, aanvallend voetbal met lef en intensiteit. Ook naast en rond het veld werden nieuwe klemtonen gelegd."

Bob Peeters blijft tot 2028 bij Beveren

"Binnen de sportieve werking werd een topsport- en performancecultuur uitgebouwd waarin hard werken, transparante communicatie en persoonlijke accountability hand in hand gaan. Alles staat in het teken van één duidelijke, gezamenlijke missie: samen beter worden."





"Met de contractverlenging van Bob Peeters onderstreept SK Beveren de ambitie om het uitgestippelde pad te blijven bewandelen en verder te bouwen op de fundamenten die werden gelegd. Bob Peeters ondertekende een nieuwe overeenkomst die hem tot juni 2028 op de Freethiel houdt."