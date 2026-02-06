Saudi Pro League reageert opvallend op woede van Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo lijkt zijn plezier bij Al Nassr kwijt te zijn. De Portugees liet al een wedstrijd schieten en zal ook tegen Al-Ittihad ontbreken. De Saudi Pro League voelde zich genoodzaakt om publiek te reageren.

Cristiano Ronaldo is de laatste weken niet meer zo gelukkig in Saoedi-Arabië. De Portugese wereldster ontbrak maandag op het wedstrijdbal bij Al Nassr tegen Al-Riyadh. De reden was duidelijk.

CR7 is hij niet blij met de manier waarop het PIF (Public Investment Fund) de club bestuurt. Hij klaagt vooral het gebrek aan investeringen aan en het verschil met andere Saoedische ploegen, die beter ondersteund worden.

Vrijdag zal hij opnieuw niet niet spelen wanneer Al Nassr Al-Ittihad in de ogen kijkt, om dezelfde redenen. Dat meldt Fabrizio Romano op X. Ondertussen kwam de Saudi Pro League met een statement als reactie op Ronaldo.

Saudi Pro League zet Ronaldo op zijn plaats

"Clubs beschikken over een eigen bestuur, directie en sportieve leiding. Zij nemen autonoom beslissingen over transfers, uitgaven en sportieve strategie, weliswaar binnen een financieel kader dat duurzaamheid en een eerlijke concurrentie moet garanderen. Dat kader geldt voor alle clubs in de competitie."



"Cristiano Ronaldo is sinds zijn komst sterk betrokken bij Al Nassr en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei en ambities van de club. Zoals elke topsporter wil hij winnen. Maar hoe groot zijn impact ook is: beslissingen worden altijd genomen op clubniveau, niet door één individu", klinkt het.