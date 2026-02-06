Vertrek van Nicolas Frutos opent deuren: Enzo Scifo schuift plots nadrukkelijk naar voren

RAAL La Louvière is in korte tijd twee sleutelfiguren kwijtgeraakt: David Verwilghen, die naar Anderlecht trok, en recenter Nicolas Frutos, die de overstap maakte naar buur Sporting Charleroi. Opent dat de deur voor een grotere rol voor Enzo Scifo bij de Wolven?

David Verwilghen was enkele weken geleden de eerste die de Wolvenkuil verliet. De voormalige sportief directeur van RAAL trok naar Sporting Anderlecht, waar hij aan de slag ging als directeur rekrutering. Daarna was het Nicolas Frutos, die instond voor het sportieve beleid en de transfers afhandelde, ook nog tijdens de wintermercato.

Nog geen week geleden verscheen de Argentijn op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen KAA Gent om de mercato te evalueren en vooruit te blikken op het seizoenseinde. Maar amper een week later nam CEO Toni Turi zijn plaats in… om het vertrek van Frutos aan te kondigen.

Grotere rol voor Enzo Scifo bij RAAL?

De voormalige spits trekt naar Sporting Charleroi, waar hij de sportieve leiding zal versterken naast Mehdi Bayat. Een flinke slag voor de Carolos, en tegelijk een tweede zware aderlating voor La Louvière, dat zijn organigram opnieuw zal moeten herschikken.

Die twee vertrekken zouden de deur kunnen openen voor Enzo Scifo, die sinds juli 2024 actief is als "talent manager" bij RAAL La Louvière, maar mogelijk een prominentere rol kan krijgen in het sportieve beleid. Dat zou kunnen gebeuren naast nieuwkomer Jonathan Kindermans, zoon van Jean.



Toni Turi vertelde op de persconferentie alvast dat het "dom zou zijn om hem niet te betrekken in de globale denkoefening", zo klinkt het volgens Le Soir.