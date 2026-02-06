Vertrek van Nicolas Frutos opent deuren: Enzo Scifo schuift plots nadrukkelijk naar voren

Vertrek van Nicolas Frutos opent deuren: Enzo Scifo schuift plots nadrukkelijk naar voren
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RAAL La Louvière is in korte tijd twee sleutelfiguren kwijtgeraakt: David Verwilghen, die naar Anderlecht trok, en recenter Nicolas Frutos, die de overstap maakte naar buur Sporting Charleroi. Opent dat de deur voor een grotere rol voor Enzo Scifo bij de Wolven?

David Verwilghen was enkele weken geleden de eerste die de Wolvenkuil verliet. De voormalige sportief directeur van RAAL trok naar Sporting Anderlecht, waar hij aan de slag ging als directeur rekrutering. Daarna was het Nicolas Frutos, die instond voor het sportieve beleid en de transfers afhandelde, ook nog tijdens de wintermercato.

Nog geen week geleden verscheen de Argentijn op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen KAA Gent om de mercato te evalueren en vooruit te blikken op het seizoenseinde. Maar amper een week later nam CEO Toni Turi zijn plaats in… om het vertrek van Frutos aan te kondigen.

Grotere rol voor Enzo Scifo bij RAAL?

De voormalige spits trekt naar Sporting Charleroi, waar hij de sportieve leiding zal versterken naast Mehdi Bayat. Een flinke slag voor de Carolos, en tegelijk een tweede zware aderlating voor La Louvière, dat zijn organigram opnieuw zal moeten herschikken.

Die twee vertrekken zouden de deur kunnen openen voor Enzo Scifo, die sinds juli 2024 actief is als "talent manager" bij RAAL La Louvière, maar mogelijk een prominentere rol kan krijgen in het sportieve beleid. Dat zou kunnen gebeuren naast nieuwkomer Jonathan Kindermans, zoon van Jean.


Toni Turi vertelde op de persconferentie alvast dat het "dom zou zijn om hem niet te betrekken in de globale denkoefening", zo klinkt het volgens Le Soir.

 
Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
La Louvière
Enzo Scifo

Meer nieuws

Alessio Castro-Montes krijgt zware klap te verwerken bij 1. FC Köln

Alessio Castro-Montes krijgt zware klap te verwerken bij 1. FC Köln

09:00
🎥 Peter Vandenbempt spaart Anderlecht-speler niet: "Onvoorstelbaar, hoe dom en hoe lomp"

🎥 Peter Vandenbempt spaart Anderlecht-speler niet: "Onvoorstelbaar, hoe dom en hoe lomp"

08:00
6
Vreselijk thuisdebuut: een avond om snel te vergeten voor nieuwe gezichten bij Anderlecht

Vreselijk thuisdebuut: een avond om snel te vergeten voor nieuwe gezichten bij Anderlecht

07:22
1
Wouter Vrancken glundert na gebaar van STVV-fans: "Zegt veel over de vibe die rond de club hangt"

Wouter Vrancken glundert na gebaar van STVV-fans: "Zegt veel over de vibe die rond de club hangt"

07:40
Nathan De Cat verbijt frustratie: "Maar er zit wel evolutie in ons spel" Reactie

Nathan De Cat verbijt frustratie: "Maar er zit wel evolutie in ons spel"

06:00
Saudi Pro League reageert opvallend op woede van Cristiano Ronaldo

Saudi Pro League reageert opvallend op woede van Cristiano Ronaldo

08:20
Joseph Oosting blij, maar ook teleurgesteld na winst in Anderlecht: "Dit is zuur" Reactie

Joseph Oosting blij, maar ook teleurgesteld na winst in Anderlecht: "Dit is zuur"

23:40
3
Anderlecht-coach Edward Still verbaast na verlies tegen Antwerp: "We hebben vanavond vertrouwen opgedaan" Reactie

Anderlecht-coach Edward Still verbaast na verlies tegen Antwerp: "We hebben vanavond vertrouwen opgedaan"

23:14
15
Gaan ze dit deze zomer echt betalen? 'Club blijft interesse tonen voor middenvelder uit JPL'

Gaan ze dit deze zomer echt betalen? 'Club blijft interesse tonen voor middenvelder uit JPL'

07:00
LIVE: Stoomt STVV opnieuw door na nederlaag tegen Charleroi of houdt Westerlo de punten thuis?

LIVE: Stoomt STVV opnieuw door na nederlaag tegen Charleroi of houdt Westerlo de punten thuis?

06:15
Janssen bezorgt Antwerp goeie uitgangspositie tegen Anderlecht dat fameus scoreprobleem heeft en met 9 eindigt

Janssen bezorgt Antwerp goeie uitgangspositie tegen Anderlecht dat fameus scoreprobleem heeft en met 9 eindigt

22:29
Vertrekt Gaëtan Englebert bij RFC Luik voor een ambitieuzer project? Dit is zijn ondubbelzinnig antwoord

Vertrekt Gaëtan Englebert bij RFC Luik voor een ambitieuzer project? Dit is zijn ondubbelzinnig antwoord

06:30
Tien dagen niet meer te bespeuren: Philippe Albert vertelt waarom hij de Clasico miste

Tien dagen niet meer te bespeuren: Philippe Albert vertelt waarom hij de Clasico miste

20:20
📷 Het zal toch niet waar zijn, denken velen: opvallende aanwezige in Lotto Park

📷 Het zal toch niet waar zijn, denken velen: opvallende aanwezige in Lotto Park

21:00
2
Spelersmakelaar doet boekje open over lonen: "Valse concurrentie"

Spelersmakelaar doet boekje open over lonen: "Valse concurrentie"

23:00
'Uitleenbeurt voor Gaetan Coucke in gevaar: verschillende verhalen doen de ronde'

'Uitleenbeurt voor Gaetan Coucke in gevaar: verschillende verhalen doen de ronde'

22:30
2
Matte Smets zegt waarom komst van Nicky Hayen zo belangrijk is voor hem

Matte Smets zegt waarom komst van Nicky Hayen zo belangrijk is voor hem

22:00
Eindelijk meer nieuws over Thomas Foket en Mats Rits vanuit Anderlecht

Eindelijk meer nieuws over Thomas Foket en Mats Rits vanuit Anderlecht

20:10
3
Miljoenenclub schrapt Belg van spelerslijst: spoedtransfer nog mogelijk?

Miljoenenclub schrapt Belg van spelerslijst: spoedtransfer nog mogelijk?

21:40
5
Hij nam het woord en alles veranderde: opmerkelijk moment bij KV Kortrijk

Hij nam het woord en alles veranderde: opmerkelijk moment bij KV Kortrijk

21:50
Waarom Charleroi heel goed zonder Hans Cornelis had kunnen zitten op dit moment

Waarom Charleroi heel goed zonder Hans Cornelis had kunnen zitten op dit moment

21:20
Vincent Kompany in nieuwe studie helemaal aan de top: hij droogt PSG en Barcelona af

Vincent Kompany in nieuwe studie helemaal aan de top: hij droogt PSG en Barcelona af

20:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 05/02: Vandevoordt - Penders - Murillo

Transfernieuws en Transfergeruchten 05/02: Vandevoordt - Penders - Murillo

19:40
Staat hij nog in doel? Cinel spreekt klare taal na blunder van Warleson

Staat hij nog in doel? Cinel spreekt klare taal na blunder van Warleson

19:20
Deschacht streng vlak voor Antwerp - Anderlecht: "Te veel middelmaat"

Deschacht streng vlak voor Antwerp - Anderlecht: "Te veel middelmaat"

19:00
1
Architect van succes bij Union SG duikt plots op bij andere Belgische club

Architect van succes bij Union SG duikt plots op bij andere Belgische club

20:50
Stijnen schrikt over gerucht dat de ronde doet: "Zou het straf vinden van Genk"

Stijnen schrikt over gerucht dat de ronde doet: "Zou het straf vinden van Genk"

20:00
'Oplossing met Belgisch randje in de maak voor Maarten Vandevoordt'

'Oplossing met Belgisch randje in de maak voor Maarten Vandevoordt'

19:40
Ongeziene vraag vanuit Charleroi in aanloop naar beslissende match

Ongeziene vraag vanuit Charleroi in aanloop naar beslissende match

19:50
Het Malinwa-syndroom? KV Mechelen begint een kwalijke reputatie te krijgen (al kan het nog draaien)

Het Malinwa-syndroom? KV Mechelen begint een kwalijke reputatie te krijgen (al kan het nog draaien)

18:40
2
Belgisch talent (ex-Anderlecht en Cercle Brugge) zorgt voor ophef: vijf miljoen beloofd, niks gekregen

Belgisch talent (ex-Anderlecht en Cercle Brugge) zorgt voor ophef: vijf miljoen beloofd, niks gekregen

18:00
1
Situatie Zanka: iedereen voelde het aankomen, net als bij RSC Anderlecht

Situatie Zanka: iedereen voelde het aankomen, net als bij RSC Anderlecht

17:20
Olivier Renard erfde een boeltje, maar... 12,2 miljoen voor aanvallers die amper renderen?

Olivier Renard erfde een boeltje, maar... 12,2 miljoen voor aanvallers die amper renderen?

14:40
4
De opvallende Belgische miljoenentransfer is onderdeel van een stevig plan

De opvallende Belgische miljoenentransfer is onderdeel van een stevig plan

18:20
'Opvallende grote buitenlandse naam ook kandidaat bij Anderlecht'

'Opvallende grote buitenlandse naam ook kandidaat bij Anderlecht'

16:30
7
Destabilisatiepoging? Simeone zet absolute sterkhouder Club Brugge op de verlanglijst

Destabilisatiepoging? Simeone zet absolute sterkhouder Club Brugge op de verlanglijst

17:41
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 20:45 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 07/02 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 08/02 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 08/02 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

Alex Del Piero Alex Del Piero over Extra pigment bij Anderlecht - Antwerp: 'Coucke wil Kindermans terughalen, Gheysens speelt het spel keihard' Walter Baseggio Walter Baseggio over Vreselijk thuisdebuut: een avond om snel te vergeten voor nieuwe gezichten bij Anderlecht Walter Baseggio Walter Baseggio over Anderlecht-coach Edward Still verbaast na verlies tegen Antwerp: "We hebben vanavond vertrouwen opgedaan" laszlo laszlo over Joseph Oosting blij, maar ook teleurgesteld na winst in Anderlecht: "Dit is zuur" storfstievel storfstievel over Het liefste Anderlecht, Standard of Antwerp? Coryfee hakt de knoop door seaside seaside over 🎥 Peter Vandenbempt spaart Anderlecht-speler niet: "Onvoorstelbaar, hoe dom en hoe lomp" CringeMedia CringeMedia over Anderlecht - Antwerp: 0-1 cartman_96 cartman_96 over Eindelijk meer nieuws over Thomas Foket en Mats Rits vanuit Anderlecht FCBalto FCBalto over Destabilisatiepoging? Simeone zet absolute sterkhouder Club Brugge op de verlanglijst André Coenen André Coenen over 'Uitleenbeurt voor Gaetan Coucke in gevaar: verschillende verhalen doen de ronde' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved