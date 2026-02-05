Staat hij nog in doel? Cinel spreekt klare taal na blunder van Warleson

Cercle Brugge verwerkte de zware nederlaag van vorig weekend tegen Antwerp en richt zich op de volgende opdracht. Coach Onur Cinel licht toe hoe de groep met de situatie rond doelman Warleson omgaat.

Blunder van Warleson tegen Antwerp

Cinel geeft aan dat de teleurstelling na het verlies slechts kort bleef hangen. “Onze sterke reeks, die al voor nieuwjaar begon in Leuven, was te goed om toeval te kunnen zijn”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. Hij benadrukt dat één slechte dag de mentale ingesteldheid niet mag ondermijnen.

Volgens hem wacht een bijzonder sterke tegenstander. “Zelfs al is Charleroi op dit moment misschien wel de sterkst mogelijke tegenstander.” Hij verwijst daarbij naar hun recente defensieve cijfers. “Ze incasseerden in 2026 nog geen enkel doelpunt, ook niet woensdag tegen Union.”

Binnen de club werd niet met de vinger gewezen naar doelman Warleson na zijn fout tegen Antwerp. Cinel maakt duidelijk dat de groep achter hem blijft staan en dat de focus op het collectief ligt.

Geen twijfel aan Warleson

Cinel beschrijft hoe hij kort na de wedstrijd met de doelman sprak. “Onmiddellijk na de match heb ik hem even apart genomen. Hij was de eerste om te beseffen dat hij in de fout was gegaan.” De coach benadrukt dat fouten deel uitmaken van het spel. “Iedereen mag fouten maken, dus ook Pai.”

Hij wijst erop dat de doelman de ploeg de voorbije weken vaak geholpen heeft en dat het nu aan de groep is om hem te steunen. Tot slot laat Cinel verstaan dat de doelman ondanks zijn uitsluiting opnieuw zal starten. Hij bevestigt dat Warleson in het Stade du Pays onder de lat zal staan.