Miljoenenclub schrapt Belg van spelerslijst: spoedtransfer nog mogelijk?

Matteo Dams verliest zijn plaats bij Al-Ahli en ziet zijn sportieve perspectief volledig wegvallen. De situatie rond onze landgenoot ligt bijzonder moeilijk.

Matteo Dams van spelerslijst geschrapt

Dams staat niet langer geregistreerd op de spelerslijst van Al-Ahli. De club mag slechts een beperkt aantal buitenlandse spelers inzetten en kiest voor andere namen. Daardoor kan de verdediger de komende maanden reglementair niet meer in actie komen.

In de omgeving van Dams is te horen dat het verhaal volledig over en uit is. Nochtans dateert zijn laatste optreden nog van eind december. Sindsdien kwam hij niet meer in beeld. De beslissing van de technische staf en het bestuur maakt dat zijn rol binnen de ploeg volledig is weggevallen.

Een transfer lijkt logisch, maar blijkt moeilijk. In de belangrijkste competities is de markt gesloten. Enkel in Turkije en Griekenland loopt de periode nog, al is de tijd beperkt. Clubs zoals Panathinaikos toonden eerder interesse, maar concrete stappen blijven uit.

Dams tekende begin 2025 bij Al‑Ahli en beschikt over een contract tot 2029. Zijn overstap vanuit PSV ging gepaard met een forse salarisstijging. Nederlandse media schatten dat hij van 2.500 naar 250.000 euro bruto per maand ging.

Plots weer speelminuten

Sportief kende hij aanvankelijk succes. Hij won de Aziatische Champions League en de Saoedische Supercup. In totaal verzamelde hij dertig wedstrijden voor de club, waar ook bekende namen onder contract staan. Zonder wending blijft hij tot het einde van het seizoen zonder speelminuten, terwijl zijn contract nog meerdere jaren doorloopt.





Ondertussen krijgt de zaak een nieuwe wending. Vandaag speelde Dams plots wel weer mee bij Al-Ahli, ook al stond hij nog altijd niet op de spelerslijst. Blijkt dat spelers tot en met 21 jaar kunnen spelen, zonder dat ze op de spelerslijsten van de betrokken ploeg moeten staan. Afwachten of hij blijft, of er morgen toch nog een Griekse deal komt.