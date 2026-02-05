DONE DEAL: Belgische ex-speler Anderlecht en Oostende heeft nieuwe exotische bestemming beet

Landry Dimata verlaat zoals we een paar dagen geleden al aankondigden het Cypriotische Pafos, waar hij sinds de zomer speelde. De doelpuntenmaker gaat voor de rest van het jaar een verrassende uitdaging aan in China.

Afgelopen zomer kwam Landry Dimata (28 jaar) over van Samsunspor naar Pafos FC en nu vertrekt hij er alweer. De voormalige aanvaller van KV Oostende en RSC Anderlecht had in de afgelopen maanden op Cyprus niet genoeg speeltijd.

Landry Dimata trekt van Cyprus naar China

In 22 wedstrijden voor de Cyprische club heeft Dimata slechts één doelpunt gemaakt. En dus drong een oplossing zich op. Zoals we een paar dagen geleden al aangaven zal hij nu naar China trekken voor een nieuw avontuur.

Dimata zal worden uitgeleend voor een bedrag van 2,5 miljoen euro aan Chongqing Tonglianglong, de club van de stad Chongqing - de grootste stad ter wereld met 32 miljoen inwoners. Na passages bij onder meer Anderlecht, Oostende en Wolfsburg wil hij daar zijn carrière opnieuw lanceren.

Chinese club bevestigt de komst van Dimata

"Om de selectie verder te optimaliseren, de aanvalslinie te versterken en de doelstellingen van het team voor het seizoen 2026 van de Chinese Super League te ondersteunen, heeft Chongqing Tonglianglong Football Club een overeenkomst bereikt met Pafos FC uit Cyprus en de speler zelf."

"De Belgische aanvaller Landry Dimata is officieel voor één jaar op huurbasis overgestapt naar Chongqing Tonglianglong. Na afronding van alle relevante registratieprocedures zal Dimata het shirt van Chongqing Tonglianglong dragen en de club vertegenwoordigen in de Chinese Super League en andere gerelateerde competities."



