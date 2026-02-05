KV Mechelen anticipeert op onder andere belangstelling Anderlecht met slimme verlenging

KV Mechelen heeft Nacho Miras langer aan zich gebonden. De Spaanse doelman zette zijn handtekening onder een contract dat hem nu tot 2029 aan Geel-Rood koppelt.

Miras kwam vorig jaar in de winter naar Mechelen en tekende aanvankelijk tot het einde van het seizoen. Deze zomer volgde al een verlenging tot 2027, maar de club en speler besloten nu de samenwerking opnieuw te verlengen.

De keeper groeide in korte tijd uit tot een absolute sterkhouder. Week na week toont hij zijn waarde met knappe reddingen en betrouwbare prestaties tussen de palen.

Zijn niveau bleef niet onopgemerkt. Verschillende Belgische topclubs, waaronder Anderlecht, hadden Miras al op de radar. KV Mechelen was de concurrentie dus te snel af.

Door het nieuwe contract kan Mechelen niet alleen vertrouwen op een stabiele doelman, maar kan de club hem bij een toekomstige transfer ook voor een hogere prijs verkopen.



De club reageert dan ook tevreden op de verlenging. Wel zal er een oplossing moeten gevonden worden voor de nog revaliderende Ortwin De Wolf, die waarschijnlijk niet blij zal zijn met een rol als tweede doelman.