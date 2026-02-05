Olivier Deschacht onthult het grootste probleem van Anderlecht: "Als dat beestje niet in je zit..."

Anderlecht staat vanavond voor een cruciale confrontatie tegen Antwerp, net na het ontslag van Besnik Hasi. Voor de recordkampioen kan dit een kantelpunt zijn, maar Olivier Deschacht ziet vooral een club die ver afgedreven is van zichzelf.

Volgens Deschacht ligt het probleem dieper dan de trainer. “Het is een mentaliteitskwestie. Dat knaagt aan de fundamenten van de club", zegt hij bij Sporza. Hij vergelijkt de huidige ploeg met de ploeg met voormalige winnaars als Gillet, Proto en Juhasz.

“Toen hadden we mannen die verliezen haatten. Zelfs op de bank voelde je spanning, iedereen werd extra gemotiveerd. Die mentaliteit mis ik nu", aldus Deschacht. Hij ziet lachende gezichten op de bank en vraagt zich af of de spelers nog dezelfde drive hebben.

Deschacht wijst ook naar de jeugd als oorzaak. “Veel spelers hebben alles makkelijk gewonnen. De Lukaku’s waren niet alleen op talent succesvol, dat waren ambetanteriken. Die mentaliteit ontbreekt vandaag.”

Het vertrek van Hasi moet voor een schokeffect zorgen, maar voor Deschacht voelt het voorlopig vooral als een symptoom van een breder probleem. Het gaat volgens hem om de kern van de clubcultuur, niet enkel om wie er op de bank zit.

“Ik miste de Besnik-mentaliteit in zijn ploeg. Maar als dat beestje niet in je zit … dan wordt het natuurlijk moeilijk", besluit hij. Anderlecht moet dus niet alleen een nieuwe coach vinden, maar ook zijn DNA herontdekken.