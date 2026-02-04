'OH Leuven houdt Manchester City af én wil opvallende spitsentrainer in huis halen'

'OH Leuven houdt Manchester City af én wil opvallende spitsentrainer in huis halen'
OH Leuven moet de komende weken nog wat punten gaan sprokkelen om in de top-12 terecht te komen en zo de Relegation Play-offs te vermijden. Daartoe willen ze nu ook een spitsentrainer is huis halen. Ondertussen wordt ook aan de mouw van Gyorgy Csepregi getrokken.

De 49-jarige Gyorgy Csepregi werd deze week het hof gemaakt door de City Football Group. Die wilden hem aan boord halen om bij Palermo of New York City FC aan de slag te gaan, maar de sterke man van Leuven zei neen.

OH Leuven houdt zijn technisch directeur vast

Dat is wat Het Nieuwsblad alvast liet weten. Csepregi heeft nog een contract tot juni 2027 bij OH Leuven en wil dat uitdoen volgens de krant. De sterke man is al twee jaar in Leuven en kwam toen over van bij Beerschot. 

De Hongaar heeft nu vier transferperiodes achter de rug bij OH Leuven en dat is nog geen groot succes gebleken. Hij wil het komende jaar blijven werken bij de Leuvenaars en dus ook zeker degradatie gaan vermijden.

OH Leuven wil Kevin Vandenbergh in huis halen

Ondertussen willen de Leuvenaars ook hun scoringsprobleem gaan oplossen. Er zijn maar drie ploegen die minder hebben gescoord dan OH Leuven, waardoor ze het niet al te goed doen op aanvallend gebied tot dusver.


De club klopte aan bij Kevin Vandenbergh, die toch wel wat adelbrieven kan voorleggen de voorbije jaren als goalgetter. Hij werd afgelopen weekend al gespot in de tribunes om een analyse te gaan maken van de spitsen.

OH Leuven

