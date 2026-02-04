🎥 Influencers en... Club Brugge-fans doen Anderlecht-aanhang met dolle stunt geloven dat Axel Witsel naar Brussel komt

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
🎥 Influencers en... Club Brugge-fans doen Anderlecht-aanhang met dolle stunt geloven dat Axel Witsel naar Brussel komt

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hoe maak je een (geslaagde) grap met RSC Anderlecht, Club Brugge, Standard én Axel Witsel in de hoofdrollen. Neal en Senne zijn er alleszins in geslaagd.

Voor wie Neal en Senne niet kent: het duo is op sociale media gekend als influencers die bekend zijn geworden met hun virale stunts en grappen.

Minstens even belangrijk: beide heren zijn voetbalfan en dragen Club Brugge in het hart. Dus kozen ze ervoor om de Anderlecht-aanhang in de maling te nemen.

Na de verloren Clasico van afgelopen zondag in Luik trokken Neal en Senne naar Neerpede om... de paars-witte fans te doen geloven dat Axel Witsel in Brussel komt voetballen.

En het moet gezegd: de grap is gelukt. Een pak Anderlecht-fans waren mee in het verhaal én geven dat in de comments ook toe.

Géén transfer, wél gelach

Voor de duidelijkheid: Witsel komt niét terug in de Jupiler Pro League voetballen. De 134-voudig Rode Duivel heeft een contract tot het einde van het seizoen bij Girona FC.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Axel Witsel

Meer nieuws

'OH Leuven houdt Manchester City af én wil opvallende spitsentrainer in huis halen'

'OH Leuven houdt Manchester City af én wil opvallende spitsentrainer in huis halen'

23:30
Geen consensus in Lotto Park? 'Anderlecht-CEO wil niét overhaasten, deze man kan wél voor ontslag van Renard zorgen'

Geen consensus in Lotto Park? 'Anderlecht-CEO wil niét overhaasten, deze man kan wél voor ontslag van Renard zorgen'

21:40
Gaat Club Brugge deze zomer méér dan 17 miljoen euro moéten uitgeven aan één speler? Transferzomer belooft cruciale beslissingen

Gaat Club Brugge deze zomer méér dan 17 miljoen euro moéten uitgeven aan één speler? Transferzomer belooft cruciale beslissingen

20:00
2
Edward Still is coach nummer veertien onder Marc Coucke, maar... hoe was het destijds bij RSC Anderlecht onder Roger Vanden Stock?

Edward Still is coach nummer veertien onder Marc Coucke, maar... hoe was het destijds bij RSC Anderlecht onder Roger Vanden Stock?

20:40
Pro League en minister komen met opmerkelijk pilootproject, maar krijgt meteen ferme tegenkanting

Pro League en minister komen met opmerkelijk pilootproject, maar krijgt meteen ferme tegenkanting

19:00
3
Charleroi houdt de droom levendig met billijk gelijkspel tegen Union SG

Charleroi houdt de droom levendig met billijk gelijkspel tegen Union SG

22:30
'Aston Villa wil dé stap naar Engelse top zetten en daarvoor moeten... de twee Rode Duivels vertrekken'

'Aston Villa wil dé stap naar Engelse top zetten en daarvoor moeten... de twee Rode Duivels vertrekken'

22:30
2
OFFICIEEL: KRC Genk passeert langs de kassa en vangt dan toch miljoenen euro's voor Oh

OFFICIEEL: KRC Genk passeert langs de kassa en vangt dan toch miljoenen euro's voor Oh

22:00
5
Club Brugge en Anderlecht vissen naast JPL-revelatie: 'Dat wordt de Premier League'

Club Brugge en Anderlecht vissen naast JPL-revelatie: 'Dat wordt de Premier League'

17:00
Achtergrond bij verrassend vertrek van Nilson Angulo bij Anderlecht: 'Speler dreigde zelfs met Wet van '78'

Achtergrond bij verrassend vertrek van Nilson Angulo bij Anderlecht: 'Speler dreigde zelfs met Wet van '78'

19:40
6
'Nederlandse topclub rook een kans en... probeerde spits van 77 miljoen euro (!) naar Eredivisie te halen'

'Nederlandse topclub rook een kans en... probeerde spits van 77 miljoen euro (!) naar Eredivisie te halen'

21:20
Opgeleid bij Anderlecht en de belichaming van elegantie: moet hij de nieuwe coach worden? Analyse

Opgeleid bij Anderlecht en de belichaming van elegantie: moet hij de nieuwe coach worden?

14:40
Met de neus op de feiten gedrukt: 'Vermeeren ziet transfer afspringen omdat... coach hem om deze reden niét wil zien komen'

Met de neus op de feiten gedrukt: 'Vermeeren ziet transfer afspringen omdat... coach hem om deze reden niét wil zien komen'

21:00
7
Edward Still komt meteen met goed nieuws voor match tegen Antwerp

Edward Still komt meteen met goed nieuws voor match tegen Antwerp

18:20
Deze wintertransfer doet alle deals verbleken: 'Galatasaray slaagt in het onmogelijke en haalt Messi voor enkele maanden naar Turkije'

Deze wintertransfer doet alle deals verbleken: 'Galatasaray slaagt in het onmogelijke en haalt Messi voor enkele maanden naar Turkije'

20:20
3
Voor het eerst afwezig dit seizoen: wat is er aan de hand met Rode Duivel?

Voor het eerst afwezig dit seizoen: wat is er aan de hand met Rode Duivel?

18:00
1
Het wel héél bijzondere nieuwe plan van Eden Hazard: wijn! De derde helft

Het wel héél bijzondere nieuwe plan van Eden Hazard: wijn!

17:20
Joseph Oosting komt met heel wat dompers richting wedstrijd tegen Anderlecht

Joseph Oosting komt met heel wat dompers richting wedstrijd tegen Anderlecht

17:40
1
En wie gaat de afkoopsom betalen? 'Cristiano Ronaldo verrast vriend en vrijand en keert terug naar Sporting CP'

En wie gaat de afkoopsom betalen? 'Cristiano Ronaldo verrast vriend en vrijand en keert terug naar Sporting CP'

19:20
Enorme schulden en geen maaltijden meer, maar toch ... 6 op 6 voor Belgische profclub

Enorme schulden en geen maaltijden meer, maar toch ... 6 op 6 voor Belgische profclub

18:40
1
"Hoelang ik hier ga zitten? 20 minuten zeker?" Still grapt over toekomst ... en wat met zijn broer?

"Hoelang ik hier ga zitten? 20 minuten zeker?" Still grapt over toekomst ... en wat met zijn broer?

16:30
De eerste woorden van Edward Still als coach van RSC Anderlecht

De eerste woorden van Edward Still als coach van RSC Anderlecht

15:00
'Premier League klopt nu al aan: Club Brugge speelt sterkhouder komende zomer kwijt'

'Premier League klopt nu al aan: Club Brugge speelt sterkhouder komende zomer kwijt'

15:30
2
Wesley Sonck: "Het is bijna crimineel"

Wesley Sonck: "Het is bijna crimineel"

14:20
4
Hans Cornelis komt met goed nieuws en is formeel over clash met Union SG

Hans Cornelis komt met goed nieuws en is formeel over clash met Union SG

16:00
Ex-speler (30) van Zulte Waregem, Club Brugge en Antwerp stopt na buitenlands avontuur plots met voetbal

Ex-speler (30) van Zulte Waregem, Club Brugge en Antwerp stopt na buitenlands avontuur plots met voetbal

14:00
1
Opvallend: Premier League lonkt, maar Anderlecht blokkeerde transfer van De Cat

Opvallend: Premier League lonkt, maar Anderlecht blokkeerde transfer van De Cat

12:00
25
Welke defensie bij Standard? De cijfers zijn duidelijk, maar zal Vincent Euvrard ze ook volgen? Analyse

Welke defensie bij Standard? De cijfers zijn duidelijk, maar zal Vincent Euvrard ze ook volgen?

11:40
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 04/02: Kante - De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/02: Kante - De Cat

12:20
Na de bom: La Louvière neemt stevig besluit over Nicolas Frutos

Na de bom: La Louvière neemt stevig besluit over Nicolas Frutos

12:50
13
Onverhoopte miljoenen stromen binnen voor Genk: 'Speler gespot op luchthaven'

Onverhoopte miljoenen stromen binnen voor Genk: 'Speler gespot op luchthaven'

13:30
1
DONE DEAL: KAA Gent casht nog flink op verdediger

DONE DEAL: KAA Gent casht nog flink op verdediger

13:00
Antwerp deed (bijna) niets deze winter: dit is de reden volgens voorzitter Gheysens

Antwerp deed (bijna) niets deze winter: dit is de reden volgens voorzitter Gheysens

11:20
14
Boeckx ziet dat Anderlecht nog tijd heeft na ontslag Hasi: "Volgens mij gaan ze nu inzetten op hem"

Boeckx ziet dat Anderlecht nog tijd heeft na ontslag Hasi: "Volgens mij gaan ze nu inzetten op hem"

11:00
4
Gevaar nog niet geweken voor Union? 'Na Premier League klopt nu ook Turkije aan voor sterkhouder'

Gevaar nog niet geweken voor Union? 'Na Premier League klopt nu ook Turkije aan voor sterkhouder'

12:40
Crisis bij Anderlecht bereikt nieuw dieptepunt

Crisis bij Anderlecht bereikt nieuw dieptepunt

10:30
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 06/02 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 07/02 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 08/02 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 08/02 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

Fan1880 Fan1880 over Anderlecht is héél concreet voor deze (vrije) succescoach, maar... hij wil pas na het seizoen naar Brussel komen' Thoma888 Thoma888 over OFFICIEEL: KRC Genk passeert langs de kassa en vangt dan toch miljoenen euro's voor Oh Obiku Obiku over 'Aston Villa wil dé stap naar Engelse top zetten en daarvoor moeten... de twee Rode Duivels vertrekken' FranskeVRooij FranskeVRooij over Met de neus op de feiten gedrukt: 'Vermeeren ziet transfer afspringen omdat... coach hem om deze reden niét wil zien komen' Andreas2962 Andreas2962 over Deze wintertransfer doet alle deals verbleken: 'Galatasaray slaagt in het onmogelijke en haalt Messi voor enkele maanden naar Turkije' Ratko Svilar Ratko Svilar over Antwerp-voorzitter Paul Gheysens breekt de stilte en reageert fel op harde woorden van supporters Johnnie Walker Johnnie Walker over Hoe lost Club het op? Ivan Leko staat voor héél zware uitdaging in de play-offs JaKu JaKu over Opvallend: Premier League lonkt, maar Anderlecht blokkeerde transfer van De Cat Mike59 Mike59 over Gaat Club Brugge deze zomer méér dan 17 miljoen euro moéten uitgeven aan één speler? Transferzomer belooft cruciale beslissingen Jef Blaaskop Jef Blaaskop over Achtergrond bij verrassend vertrek van Nilson Angulo bij Anderlecht: 'Speler dreigde zelfs met Wet van '78' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved