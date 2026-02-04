🎥 Influencers en... Club Brugge-fans doen Anderlecht-aanhang met dolle stunt geloven dat Axel Witsel naar Brussel komt

Hoe maak je een (geslaagde) grap met RSC Anderlecht, Club Brugge, Standard én Axel Witsel in de hoofdrollen. Neal en Senne zijn er alleszins in geslaagd.

Voor wie Neal en Senne niet kent: het duo is op sociale media gekend als influencers die bekend zijn geworden met hun virale stunts en grappen.

Minstens even belangrijk: beide heren zijn voetbalfan en dragen Club Brugge in het hart. Dus kozen ze ervoor om de Anderlecht-aanhang in de maling te nemen.

Na de verloren Clasico van afgelopen zondag in Luik trokken Neal en Senne naar Neerpede om... de paars-witte fans te doen geloven dat Axel Witsel in Brussel komt voetballen.

En het moet gezegd: de grap is gelukt. Een pak Anderlecht-fans waren mee in het verhaal én geven dat in de comments ook toe.





Géén transfer, wél gelach

Voor de duidelijkheid: Witsel komt niét terug in de Jupiler Pro League voetballen. De 134-voudig Rode Duivel heeft een contract tot het einde van het seizoen bij Girona FC.