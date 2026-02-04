Deze wintertransfer doet alle deals verbleken: 'Galatasaray slaagt in het onmogelijke en haalt Messi voor enkele maanden naar Turkije'

Deze wintertransfer doet alle deals verbleken: 'Galatasaray slaagt in het onmogelijke en haalt Messi voor enkele maanden naar Turkije'

Newell's Old Boys werkt aan de terugkeer van Lionel Messi. Al is die terugkeer nog niet voor meteen. Al wordt de kans wél steeds groter dat de Argentijnse ster het WK in Europa zal voorbereiden.

Eind februari trekt de Major League Soccer zich opnieuw op gang. Maar zal Lionel Messi in de eerste seizoenshelft te zien zijn in het shirt van Inter Miami?

Die kans wordt steeds kleiner. De Vlo twijfelt of het fysieke voetbal in de Verenigde Staten een optimale voorbereiding richting het WK is. Al helpt het wellicht dat er een Europese grootmacht concrete interesse toont.

Gaat Lionel Messi het WK voorbereiden in... Turkije?

De Turkse media weten dat er onderhandelingen bezig zijn tussen Galatasaray SK, Inter Miami én Lionel Messi. Alle partijen staan open voor een uitleenbeurt van enkele maanden. 

Ook Messi is dat idee genegen. Al stelt De Vlo enkele voorwaarden. De Argentijn wil enkel aantreden in thuiswedstrijden van Cim Bom Bom. De verre en vaak lastige verplaatsingen in de Turkse competitie wil hij aan zich voorbij laten gaan.

Een terugkeer... onder voorwaarden


Galatasaray is bereid om diep in de buidel te tasten om Messi voor een handvol wedstrijden naar Turkije te halen. De terugkeer van De Vlo naar een Europese competitie is nooit zo dichtbij geweest…
 

