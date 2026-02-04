"Hoelang ik hier ga zitten? 20 minuten zeker?" Still grapt over toekomst ... en wat met zijn broer?

Edward Still is T1 ad interim bij RSC Anderlecht. Zijn vuurdoop wordt de clash met Royal Antwerp FC in de halve finales van de Croky Cup. Heeft Still ambitie om zelf T1 te blijven of ziet hij andere figuren die de rol zouden kunnen overnemen?

Met amper twee dagen voorbereiding wordt het niet makkelijk voor Still om de wedstrijd tegen Antwerp aan te vatten. Maar de coach gaf aan dat hij gesprekken heeft gehad in vele geledingen van de club om er toch klaar voor te zijn.

Edward Still is duidelijk over zijn toekomst bij Anderlecht

In zijn eerste woorden als coach van RSC Anderlecht maakte Edward Still meteen indruk met zijn rustige manier van communiceren. Daarmee lijkt hij minstens voor deze week de juiste man op de juiste plaats, al lijkt hij op langere termijn geen optie als T1.

"Hoe ik hier zit? Heel kalm, met de focus op de match van morgen. Je speelt niet elke week de halve finale van de Beker. Het is superbelangrijk voor de club en de groep", aldus Still op zijn persconferentie in het Lotto Park.

Broer van Edward Still met meer ervaring een optie voor Anderlecht?

En wat mijn zijn eigen positie? "Hoe lang ik hier zal zitten? 20 minuten zeker? (lacht) Nee, maakt niet uit. Ik ben niet gehaast. Het is niet dat ik moet T1 worden bij een club, een goed project is voor mij belangrijk. Het meest belangrijke is die halve finale. Een trofee in de kast kunnen zetten is het belangrijkste, er is mij niet gevraagd om over te nemen tot het einde van het seizoen."

En wat dan met zijn broer? Zou hij een goede coach zijn voor Anderlecht? "Geen idee, ik heb er nog niet met hem over gesproken. Hij heeft wel veel meer ervaring. Voor mij is het de eerste keer dat ik van T2 overneem naar T1, hij heeft dat ook al vier keer gedaan. Ik geniet van zijn ervaring."