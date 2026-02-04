Zware sanctie voor ex-JPL'er: voormalige speler Standard, STVV, Gent en Zulte Waregem krijgt recordboete

Jean-Luc Dompé is in Duitsland zwaar in opspraak gekomen. De ex-speler van Zulte Waregem, Gent en Standard werd betrapt op rijden onder invloed en krijgt nu de gevolgen stevig gepresenteerd bij Hamburger SV.

Bij trouwe volgers van de Jupiler Pro League doet de naam Jean-Luc Dompé nog wel een belletje rinkelen. Hij was in België bij onder meer Zulte Waregem, KAA Gent, STVV en Standard actief.

In 2022 verliet hij Essevee voor een avontuur hij Hamburger SV, waar hij tot op heden nog steeds actief is. Alleen mag hij er momenteel niet meer spelen om extrasportieve redenen.

Hij werd namelijk betrapt op rijden onder invloed. Volgens Duitse media had hij 1,4 promille in zijn bloed toen hij werd gestopt. Zijn club besloot hem meteen te schorsen voor onbepaalde duur. Nu kwamen de Duitsers met een update.

"De 30-jarige flankaanvaller heeft van de club een recordboete van zes cijfers gekregen. Dat werd hem meegedeeld tijdens een bijkomende disciplinaire vergadering. Dompé heeft intussen voor het eerst publiek gereageerd, waarin hij zijn excuses aanbiedt en aankondigt zich te willen inzetten voor sociaal werk", klinkt het bij Hamburger SV.

Recordboete bovenop schorsing voor Dompé bij Hamburger SV

Hij moet dus een, volgens de club, recordboete betalen én wordt voorlopig niet opgenomen in de wedstrijdselecties. Hij wordt deze week wel opnieuw op training verwacht. Dompé wil zich nu engageren in sociaal werk en reageerde nog eens via de clubmedia.





"Ik besef dat een simpele verontschuldiging niet volstaat. Ik heb mijn rol als voorbeeldfiguur volledig verzaakt. Ik heb ernstige fouten gemaakt en zal uiteraard de volledige gevolgen dragen. Ik begrijp de teleurstelling van de club, de staf en alle supporters die mij tot nu toe gesteund hebben. Het spijt me enorm. Ik bied ook mijn excuses aan omdat ik het team in een cruciale periode in de steek heb gelaten."