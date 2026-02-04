Zware sanctie voor ex-JPL'er: voormalige speler Standard, STVV, Gent en Zulte Waregem krijgt recordboete

Zware sanctie voor ex-JPL'er: voormalige speler Standard, STVV, Gent en Zulte Waregem krijgt recordboete
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jean-Luc Dompé is in Duitsland zwaar in opspraak gekomen. De ex-speler van Zulte Waregem, Gent en Standard werd betrapt op rijden onder invloed en krijgt nu de gevolgen stevig gepresenteerd bij Hamburger SV.

Bij trouwe volgers van de Jupiler Pro League doet de naam Jean-Luc Dompé nog wel een belletje rinkelen. Hij was in België bij onder meer Zulte Waregem, KAA Gent, STVV en Standard actief.

In 2022 verliet hij Essevee voor een avontuur hij Hamburger SV, waar hij tot op heden nog steeds actief is. Alleen mag hij er momenteel niet meer spelen om extrasportieve redenen.

Hij werd namelijk betrapt op rijden onder invloed. Volgens Duitse media had hij 1,4 promille in zijn bloed toen hij werd gestopt. Zijn club besloot hem meteen te schorsen voor onbepaalde duur. Nu kwamen de Duitsers met een update.

"De 30-jarige flankaanvaller heeft van de club een recordboete van zes cijfers gekregen. Dat werd hem meegedeeld tijdens een bijkomende disciplinaire vergadering. Dompé heeft intussen voor het eerst publiek gereageerd, waarin hij zijn excuses aanbiedt en aankondigt zich te willen inzetten voor sociaal werk", klinkt het bij Hamburger SV.

Recordboete bovenop schorsing voor Dompé bij Hamburger SV

Hij moet dus een, volgens de club, recordboete betalen én wordt voorlopig niet opgenomen in de wedstrijdselecties. Hij wordt deze week wel opnieuw op training verwacht. Dompé wil zich nu engageren in sociaal werk en reageerde nog eens via de clubmedia.

"Ik besef dat een simpele verontschuldiging niet volstaat. Ik heb mijn rol als voorbeeldfiguur volledig verzaakt. Ik heb ernstige fouten gemaakt en zal uiteraard de volledige gevolgen dragen. Ik begrijp de teleurstelling van de club, de staf en alle supporters die mij tot nu toe gesteund hebben. Het spijt me enorm. Ik bied ook mijn excuses aan omdat ik het team in een cruciale periode in de steek heb gelaten."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Standard
Jean-Luc Dompé

Meer nieuws

Johan Boskamp vecht terug na zware klap: "Vergelijk het met Anderlecht, onkruid vergaat niet"

Johan Boskamp vecht terug na zware klap: "Vergelijk het met Anderlecht, onkruid vergaat niet"

08:40
Noa Lang breekt de stilte na opvallend vertrek bij Napoli en legt alle schuld bij één persoon

Noa Lang breekt de stilte na opvallend vertrek bij Napoli en legt alle schuld bij één persoon

08:20
Opnieuw zware domper voor Anderlecht: sterkhouder wekenlang buiten strijd

Opnieuw zware domper voor Anderlecht: sterkhouder wekenlang buiten strijd

08:00
2
Transfer van vlot scorende spits ketste alsnog af: Antwerp nam drastische beslissing

Transfer van vlot scorende spits ketste alsnog af: Antwerp nam drastische beslissing

07:23
5
KV Kortrijk komt met zeer droef nieuws

KV Kortrijk komt met zeer droef nieuws

07:30
Straf: KVC Westerlo doet het onverwachte met een compleet vertimmerde defensie Analyse

Straf: KVC Westerlo doet het onverwachte met een compleet vertimmerde defensie

06:00
Onderonsje tussen Anderlecht en Getafe? Aankoopoptie voor Luis Vazquez en Coba da Costa is... eenzelfde bedrag

Onderonsje tussen Anderlecht en Getafe? Aankoopoptie voor Luis Vazquez en Coba da Costa is... eenzelfde bedrag

07:00
'Courtois slaat op tafel bij Arbeloa én Perez en viseert één speler van Real Madrid in het bijzonder'

'Courtois slaat op tafel bij Arbeloa én Perez en viseert één speler van Real Madrid in het bijzonder'

06:30
Bayat windt er geen doekjes om: "Ik zei tegen hem dat hij drie wedstrijden had"

Bayat windt er geen doekjes om: "Ik zei tegen hem dat hij drie wedstrijden had"

05:30
Ook de jonkies doen het! Club Brugge buigt 0-2-achterstand om en mag naar achtste finales van UEFA Youth League

Ook de jonkies doen het! Club Brugge buigt 0-2-achterstand om en mag naar achtste finales van UEFA Youth League

23:00
Cruciale zomermercato dient zich aan voor Club Brugge: Dévy Rigaux moet volledige ruggengraat vervangen

Cruciale zomermercato dient zich aan voor Club Brugge: Dévy Rigaux moet volledige ruggengraat vervangen

21:40
5
Ook bij jeugdopleiding Anderlecht zijn de problemen groot: kijk maar naar de Futures

Ook bij jeugdopleiding Anderlecht zijn de problemen groot: kijk maar naar de Futures

22:30
2
🎥 Senne Lammens en vriendin Vanessa maken (aarzelend) kennis met Britse paparazzi

🎥 Senne Lammens en vriendin Vanessa maken (aarzelend) kennis met Britse paparazzi

22:00
Lag er nog ergens een zak geld? 'Chelsea wil na Vinicius Junior ook Jude Bellingham ophalen bij Real Madrid'

Lag er nog ergens een zak geld? 'Chelsea wil na Vinicius Junior ook Jude Bellingham ophalen bij Real Madrid'

21:20
2
De transfer is helemaal rond: 'Oh verlaat KRC Genk en trekt voor vijftien miljoen euro naar Turkije'

De transfer is helemaal rond: 'Oh verlaat KRC Genk en trekt voor vijftien miljoen euro naar Turkije'

20:40
6
Anderlecht is héél concreet voor deze (vrije) succescoach, maar... hij wil pas na het seizoen naar Brussel komen'

Anderlecht is héél concreet voor deze (vrije) succescoach, maar... hij wil pas na het seizoen naar Brussel komen'

21:00
9
Spanje is in de ban van Haaland: 'Na geflirt van Real Madrid heeft ook de Noorse aanvaller héél véél zin in nieuwe uitdaging'

Spanje is in de ban van Haaland: 'Na geflirt van Real Madrid heeft ook de Noorse aanvaller héél véél zin in nieuwe uitdaging'

20:20
Kan hij de verleiding weerstaan? 'Vincent Kompany moet na dit seizoen Pep Guardiola opvolgen bij Manchester City'

Kan hij de verleiding weerstaan? 'Vincent Kompany moet na dit seizoen Pep Guardiola opvolgen bij Manchester City'

20:00
2
Hakim Sahabo neemt afscheid van Standard-fans: dit had hij te zeggen

Hakim Sahabo neemt afscheid van Standard-fans: dit had hij te zeggen

18:00
1
Het rapport van Olivier Renard onder de loep: 12 miljoen euro meerwaarde, maar dat bedrag vertelt niét het volledige verhaal

Het rapport van Olivier Renard onder de loep: 12 miljoen euro meerwaarde, maar dat bedrag vertelt niét het volledige verhaal

19:40
5
Club Brugge speelt toch met vuur... Dit kan straks weer veel kritiek opleveren

Club Brugge speelt toch met vuur... Dit kan straks weer veel kritiek opleveren

18:40
8
Kanté kan er niét om lachen: 'Fransman weigert te trainen om transfer naar Turkse topclub door te duwen'

Kanté kan er niét om lachen: 'Fransman weigert te trainen om transfer naar Turkse topclub door te duwen'

19:20
Zeer schamele statistieken: wie is Coba Da Costa, de man die Angulo moet doen vergeten bij Anderlecht?

Zeer schamele statistieken: wie is Coba Da Costa, de man die Angulo moet doen vergeten bij Anderlecht?

19:00
7
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02: Ilenikhena - Massolin - Ndayishimiye - Angely - Hashioka - Mbaye

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02: Ilenikhena - Massolin - Ndayishimiye - Angely - Hashioka - Mbaye

16:30
STVV zit met een groot probleem dat hen zuur kan opbreken in de play-offs

STVV zit met een groot probleem dat hen zuur kan opbreken in de play-offs

13:45
2
Slechts één thuiszege, maar de volgende wordt de allerbelangrijkste voor Cercle Brugge Analyse

Slechts één thuiszege, maar de volgende wordt de allerbelangrijkste voor Cercle Brugge

17:15
1
OFFICIEEL: KRC Genk haalt nog extra aanvaller, en hij was al topschutter

OFFICIEEL: KRC Genk haalt nog extra aanvaller, en hij was al topschutter

17:40
Nog geen Rode Duivel, maar onder meer Barça, Napoli en Arsenal staan in de rij voor voormalige Genk-speler

Nog geen Rode Duivel, maar onder meer Barça, Napoli en Arsenal staan in de rij voor voormalige Genk-speler

18:20
3
KRC Genk maakt statement en legt superjong talent vast

KRC Genk maakt statement en legt superjong talent vast

17:00
OFFICIEEL: KSC Lokeren haalt nieuwe aanvaller bij JPL-ploeg

OFFICIEEL: KSC Lokeren haalt nieuwe aanvaller bij JPL-ploeg

17:20
1
OFFICIEEL: KAA Gent slaat op de valreep nog toe en heeft 19-jarige verdediger helemaal beet

OFFICIEEL: KAA Gent slaat op de valreep nog toe en heeft 19-jarige verdediger helemaal beet

12:40
Patrick Goots uit zorgen richting bekerduel van Antwerp

Patrick Goots uit zorgen richting bekerduel van Antwerp

16:30
6
OFFICIEEL: Voormalige Antwerp-speler vervangt Karim Benzema, The Great Old passeert langs de kassa

OFFICIEEL: Voormalige Antwerp-speler vervangt Karim Benzema, The Great Old passeert langs de kassa

16:30
5
Thomas Foket vraagt maar één ding bij RSCA Futures

Thomas Foket vraagt maar één ding bij RSCA Futures

16:15
14
Boos en teleurgesteld: gelijkspel zorgt voor vurige gevoelens bij Felice Mazzu

Boos en teleurgesteld: gelijkspel zorgt voor vurige gevoelens bij Felice Mazzu

15:15
7
Het wonder dat Sporting Charleroi heet: Albert spreekt klare taal over top zes en beker

Het wonder dat Sporting Charleroi heet: Albert spreekt klare taal over top zes en beker

15:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 1-1 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 1-0 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 2-2 KV Mechelen KV Mechelen

Nieuwste reacties

Mijn-Terril Mijn-Terril over De transfer is helemaal rond: 'Oh verlaat KRC Genk en trekt voor vijftien miljoen euro naar Turkije' Walter Baseggio Walter Baseggio over Anderlecht is héél concreet voor deze (vrije) succescoach, maar... hij wil pas na het seizoen naar Brussel komen' Walter Baseggio Walter Baseggio over Opnieuw zware domper voor Anderlecht: sterkhouder wekenlang buiten strijd Borak Borak over Zeer schamele statistieken: wie is Coba Da Costa, de man die Angulo moet doen vergeten bij Anderlecht? Soloria Soloria over Transfer van vlot scorende spits ketste alsnog af: Antwerp nam drastische beslissing André Coenen André Coenen over Zware sanctie voor ex-JPL'er: voormalige speler Standard, STVV, Gent en Zulte Waregem krijgt recordboete De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Antwerp doet geen transfers voor A-ploeg, maar wel groot talent binnengehaald dat zich moet bewijzen De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Patrick Goots uit zorgen richting bekerduel van Antwerp Demogorgon Demogorgon over Cruciale zomermercato dient zich aan voor Club Brugge: Dévy Rigaux moet volledige ruggengraat vervangen Swakke25 Swakke25 over Ook bij jeugdopleiding Anderlecht zijn de problemen groot: kijk maar naar de Futures Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved