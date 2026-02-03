Hakim Sahabo neemt afscheid van Standard-fans: dit had hij te zeggen

Hakim Sahabo deelde na zijn vertrek een boodschap voor de supporters van Standard. Dat deed hij via Instagram.

De verdedigende middenvelder heeft maandag de Luikse club verlaten en de overstap gemaakt naar AEK Athene. In Griekenland ondertekende hij een contract tot juni 2029. Met de transfer is een bedrag van 1,5 miljoen euro gemoeid.

Sahabo keerde in juli 2023 terug naar de oevers van de Maas, nadat hij overkwam van de U19 van LOSC Lille. In januari 2025 werd de Belgisch-Rwandees nog voor zes maanden uitgeleend aan Beerschot, waarna hij in de zomer van 2025 opnieuw aansloot bij Standard.

In totaal kwam hij 34 keer in actie in het rood-wit. Tot een beslissende bijdrage kwam het helaas nooit. De in Brussel geboren speler is overigens ook international bij Rwande, waar hij negen caps verzamelde.

De woorden van Hakim Sahabo

Na zijn vertrek richting Griekenland richtte hij zich nog tot de Standard-fans. "Beste Standard-men, het moment om uit te vliegen is aangebroke . Ik wil jullie bedanken voor alles en voor elk moment. Rouche un jour, Rouche toujours."



Komende zondag neemt AEK Athene het in de Griekse competitie op tegen MGS Panserraikos. Het is nog afwachten of Sahabo dan al zijn debuut kan maken.