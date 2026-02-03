"Nog veel plezier aan beleven", al zijn er ook voorwaarden aan verbonden voor Lokeren

"Nog veel plezier aan beleven", al zijn er ook voorwaarden aan verbonden voor Lokeren
Foto: © photonews

Lokeren verloor in extremis met 3-2 van KV Kortrijk. Na afloop van de wedstrijd was het assistent Simon Vermeiren die noodgedwongen tekst en uitleg kwam geven.

Stijn Vreven uitgesloten

Vermeiren nam de woordvoering over nadat de hoofdcoach vroegtijdig naar de tribune werd verwezen met twee gele kaarten. Hij omschreef de prestatie van zijn team als coherent en competitief. “We speelden een héél goede wedstrijd”, klonk het in Het Laatste nieuws.

De assistent benadrukte dat de intensiteit van de wedstrijd hoog lag. Hij gaf aan dat Lokeren in meerdere fases druk wist te zetten en Kortrijk tot reactie dwong. Volgens hem illustreerde dat de vooruitgang die de ploeg de voorbije weken boekte. “We hebben een sterk Kortrijk serieus laten zweten.”

Knap debuut van Mabanza

Een opvallend element in zijn analyse was de impact van debutant Vancy Mabanza. De spits werd pas een dag eerder speelgerechtigd, maar leverde meteen een zichtbare bijdrage. Vermeiren omschreef zijn rol als bepalend en stelde dat “Vancy was zeer belangrijk voor ons.” De fysieke aanwezigheid van de aanvaller zorgde voor extra mogelijkheden in de opbouw.

Daarnaast gaf hij aan dat de nieuwe spits een duidelijke meerwaarde vormt binnen het bestaande geheel. De assistent wees op zijn duelkracht en zijn rol als aanspeelpunt. Dat vertaalde hij in de vaststelling dat “Hij weegt op een verdediging en was zeer sterk als aanspeelpunt. Als we hem goed gebruiken, zullen we nog veel plezier aan hem beleven”, klonk het.


De slotfase van de wedstrijd draaide uit in het nadeel van Lokeren. Kortrijk scoorde diep in de toegevoegde tijd, waardoor de puntenverdeling alsnog kantelde. “Indien je op zo’n hoog niveau voetbalt, moet je jezelf belonen”, was zijn besluit.

