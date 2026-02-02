Lierse doet nu zaakjes bij... KV Mechelen en heeft jonge verdediger beet

Lierse heeft snel gereageerd op het vertrek van Dirk Asare naar Zulte Waregem. De Pallieters halen met Elton Yeboah een jonge flankverdediger weg bij KV Mechelen en hebben zo meteen een vervanger in huis.

Yeboah is 20 jaar en maakte dit seizoen deel uit van de A-kern van Malinwa. Hij mocht twee keer invallen in de Jupiler Pro League, maar verzamelde vooral minuten bij Jong KV in vierde klasse.

Daar was de Belgisch-Ghanese verdediger een vaste waarde. Yeboah kwam in alle twintig wedstrijden in actie en werkte zo een volwaardig seizoen af op seniorenniveau.

Elton Yeboah verhuist van KV Mechelen naar Lierse

Bij Lierse ondertekent hij nu een contract voor 2,5 jaar. De in Borgerhout geboren Ghanese jeugdinternational hoopt in het Lisp een volgende stap te zetten en zich te tonen in de Challenger Pro League.

Opvallend: eerder zorgde de overstap van Mauro Lenaerts in de omgekeerde richting nog voor flink wat kwaad bloed tussen beide clubs.



Die relatie lijkt ondertussen genormaliseerd. Dat KV Mechelen Yeboah nu laat vertrekken richting Lierse, wijst erop dat de plooien zijn gladgestreken en dat beide clubs opnieuw zaken met elkaar kunnen doen.