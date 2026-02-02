Zes miljoen voor Nnadi én verdediger weg: Zulte Waregem doet zaakjes én houdt voet bij stuk

Zulte Waregem staat na 23 speeldagen op de twaalfde plaats in de stand met 26 punten. De kloof met de Relegation Play-offs is plots maar twee punten meer. En dus is er werk aan de winkel bij Essevee. Komen er ook nog transfers?

Jelle Vossen zit meer dan hem lief is op de bank, maar hij lijkt wel het seizoen te willen uitdoen bij Zulte Waregem. Hij heeft er een goed contract op zich, maar wil ook alles blijven geven voor zijn team - het team waarmee hij de promotie afdwong afgelopen zomer.

Zulte Waregem ziet Nnadi én Barkarson vertrekken

Ondertussen is er met Tochukwu Nnadi wél een toptransfer gerealiseerd door Essevee. Hij trekt voor niet minder dan zes miljoen euro naar Olympique de Marseille, de Franse topclub die volgend jaar opnieuw Champions League wil spelen.

Met Atli Barkarson vertrekt er volgens Voetbalkrant.com overigens nog een extra speler. De verdediger kwam al niet meer voor in de plannen en zal naar het Noorse Sogndal trekken in de Noorse tweede competitie. Barkarson kwam vooral uit voor de B-kern van Zulte Waregem.

Jeppe Erenbjerg mag niet vertrekken

En ook aan de mouw van Jeppe Erenbjerg werd getrokken de voorbije weken, met name door Royal Antwerp FC. Coach Sven Vandenbroeck trok meteen de handrem op en gaf aan dat hij de middenvelder niet kwijt wil.

"Ik focus enkel op deze club. Ik weet niet of ik hier volgende week nog ben maar ik ben nu niet bezig met een vertrek", aldus Erenbjerg zelf. Enkel voor een waanzinnig bod zal er op transferdeadline day nog iets gaan gebeuren.