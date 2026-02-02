Was Hasi ontslaan wel écht de juiste oplossing voor Anderlecht?

Het is hét grote nieuws van het Belgische voetbal: Besnik Hasi is niet langer trainer van Sporting Anderlecht. Maar zal dit ontslag alle problemen bij paars-wit oplossen? Is het wel de juiste oplossing?

Besnik Hasi kwam in maart 2025 aan het roer bij Anderlecht, kort na het ontslag van David Hubert, inmiddels trainer van competitieleider Union Saint-Gilloise. Hasi kreeg meteen een zware opdracht: de Beker van België winnen, met enkel nog de finale te spelen. Maar voor Anderlecht, de coach en de supporters liep het helemaal anders dan gehoopt. Paars-wit verloor de finale met 2-1 van Club Brugge.

In de play-offs eindigde Anderlecht op de vierde plaats, uiteindelijk een logische positie gezien de superioriteit van KRC Genk, Club Brugge en Union SG. Onder Besnik Hasi, zowel dit seizoen als in het vorige, wisselden de Brusselaars goede en mindere resultaten voortdurend af. Alsof continuïteit en stabiliteit simpelweg onhaalbaar waren voor het huidige Anderlecht.

De juiste oplossing?

Na de 2-0-nederlaag in de Clasico werd Hasi uiteindelijk ontslagen. Anderlecht speelde pover en stelde zowel de supporters als de clubleiding teleur, die besloot afscheid te nemen van een trainer die al vóór die wedstrijd met het mes op de keel stond. Maar was dat ook echt de juiste beslissing?

Dat is allesbehalve een eenvoudige vraag. Onder Besnik Hasi liet Anderlecht bij momenten mooie dingen zien, maar het was ook duidelijk dat het nooit een utopisch verhaal werd tijdens zijn passage bij paars-wit. Tactische keuzes werden regelmatig in vraag gesteld, net als zijn communicatie en mentaliteit.

Met een nieuwe coach kan Anderlecht mogelijk een nieuwe dynamiek creëren, zoals dat bijvoorbeeld bij Sporting Charleroi gebeurt, waar Hans Cornelis vlot de rol van Rik De Mil heeft overgenomen. Maar zelfs als die optie bestaat, lijkt het probleem bij Anderlecht dieper te zitten.



Teleurstellende spelers

Het is vooral de mentaliteit — of beter gezegd de prestaties van de spelers — die tekortschieten. Adriano Bertaccini benadrukte in de mixed zone na de nederlaag van Anderlecht tegen Standard dat niet de coach het probleem is, maar wat hij en zijn ploegmaats op het veld hebben laten zien.

En daarin heeft hij zeker een punt. Tegelijk blijft het de trainer die zijn spelers moet aansturen. Als je dan kijkt naar de kwaliteit waarover de Anderlecht-kern beschikt, zijn zulke recente prestaties simpelweg onvoldoende. Het ontslag van Besnik Hasi lijkt zeker geen plots wonderoplossing te zijn voor dit paars-wit...