STVV-Japanners kunnen al naar topcompetitie, Limburgers willen er eentje houden

De sterke prestaties van STVV dit seizoen blijven ook in het buitenland niet onopgemerkt. Vooral de Japanse middenvelders van de Truienaars trekken de aandacht van clubs uit de topcompetities.

Ryotaro Ito (28) staat in zijn derde seizoen bij STVV op zeven goals en vier assists. De Duitse club Hamburg volgt hem nauwlettend, weet Het Nieuwsblad. De promovendus en huidige middenmoter klopte vorig jaar al aan bij Stayen, maar lijkt hem nog niet te hebben opgegeven.

In juni loopt het contract van Ito af. Zondag stuurde Hamburg nog een scout naar Genk om hem aan het werk te zien. STVV hoopt hem echter langer aan zich te binden. Een Europees ticket kan daarbij een extra troef zijn om hem alsnog te overtuigen te blijven.

STVV wil Ito graag verlengen

Ook Rihito Yamamoto (24) trekt buitenlandse interesse. De Japanner staat op vijf goals en zes assists en zou STVV straks voor vele miljoenen kunnen laten verkopen.

Clubs als Lyon en Wolfsburg volgen Yamamoto. Vooral de Bundesliga heeft zijn voorkeur, omdat daar al vijftien landgenoten actief zijn. In Frankrijk lopen slechts twee Japanners rond, waardoor de Ligue 1 minder populair is voor hem.



STVV wil volgend seizoen Europees spelen en daar uiteraard geen mal figuur slaan. Het wordt een evenwicht zoeken van verkopen en sportief toch sterk te blijven staan. Ze willen dan ook niet heel hun as laten vertrekken.