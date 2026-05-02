🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop?

Worden de play-offs vanavond op hun kop gezet? Na de uitsluiting voor een van zijn verdedigers zal Union het met zijn tienen moeten klaren in Sint-Truiden.

Een verplaatsing naar Sint-Truiden is al moeilijk genoeg. Dat heeft Club Brugge eerder in de Champions' Play-offs ook al ondervonden. Blauw-zwart is bij de Kanaries gaan winnen met 1-2, maar het had toen makkelijk anders kunnen aflopen. Het was dus aan die andere titelkandidaat om ook buitenshuis te winnen bij de ploeg van Wouter Vrancken.

Ondertussen heeft STVV echter nog wat meer vertrouwen getankt na overwinningen tegen Anderlecht en Mechelen. Wat titelkandidaten zeker niet willen meemaken in de play-offs, is om onnodig tegen een rode kaart op te lopen, aangezien dat het veel moeilijker kan maken om punten te pakken. Toch is dit net wat Union vanavond overkomen is.

Rood voor Union-verdediger Mac Allister

Na een compleet verkeerde pass van Zorgane kon Sebaoui op de helft van Union met het leer aan de haal gaan. Mac Allister zag de thuisspeler op hem afstevenen en gooide zijn lichaam er op zo'n manier voor dat hij sowieso de overtreding zou maken. Sebaoui werd dus foutief gestuit net voor hij het strafschopgebied binnendrong.

In het centrum waren er nog wel andere Unionisten, maar scheidsrechter Boterberg trok onmiddellijk rood. Daar schrok ook DAZN-commentator Gilles De Bilde even van. "Ik neem aan dat het sowieso wel een gele kaart is, maar rood?!" Er werd dus geoordeeld dat Mac Allister met zijn overtreding een doelrijpe kans ontnam aan de tegenstander. De VAR draaide de beslissing niet terug.

Union voor het eerst in play-offs met man minder

Geef gerust ook uw oordeel over deze penaltyfase. Union staat in elk geval voor de moeilijke opdracht om met een man minder puntenverlies te vermijden. Het speelde in deze play-offs al eens met een man meer door de rode kaart voor Sardella, maar nu is het met een numerieke minderheid te doen.