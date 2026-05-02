🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop?

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
| Reageer
🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Worden de play-offs vanavond op hun kop gezet? Na de uitsluiting voor een van zijn verdedigers zal Union het met zijn tienen moeten klaren in Sint-Truiden.

Een verplaatsing naar Sint-Truiden is al moeilijk genoeg. Dat heeft Club Brugge eerder in de Champions' Play-offs ook al ondervonden. Blauw-zwart is bij de Kanaries gaan winnen met 1-2, maar het had toen makkelijk anders kunnen aflopen. Het was dus aan die andere titelkandidaat om ook buitenshuis te winnen bij de ploeg van Wouter Vrancken.

Ondertussen heeft STVV echter nog wat meer vertrouwen getankt na overwinningen tegen Anderlecht en Mechelen. Wat titelkandidaten zeker niet willen meemaken in de play-offs, is om onnodig tegen een rode kaart op te lopen, aangezien dat het veel moeilijker kan maken om punten te pakken. Toch is dit net wat Union vanavond overkomen is.

Rood voor Union-verdediger Mac Allister

Na een compleet verkeerde pass van Zorgane kon Sebaoui op de helft van Union met het leer aan de haal gaan. Mac Allister zag de thuisspeler op hem afstevenen en gooide zijn lichaam er op zo'n manier voor dat hij sowieso de overtreding zou maken. Sebaoui werd dus foutief gestuit net voor hij het strafschopgebied binnendrong.

In het centrum waren er nog wel andere Unionisten, maar scheidsrechter Boterberg trok onmiddellijk rood. Daar schrok ook DAZN-commentator Gilles De Bilde even van. "Ik neem aan dat het sowieso wel een gele kaart is, maar rood?!" Er werd dus geoordeeld dat Mac Allister met zijn overtreding een doelrijpe kans ontnam aan de tegenstander. De VAR draaide de beslissing niet terug. 

Union voor het eerst in play-offs met man minder

Lees ook... Bepalend in strijd tussen Club en Union? Titelkandidaat krijgt stevige waarschuwing: "Record kapotmaken"
Geef gerust ook uw oordeel over deze penaltyfase. Union staat in elk geval voor de moeilijke opdracht om met een man minder puntenverlies te vermijden. Het speelde in deze play-offs al eens met een man meer door de rode kaart voor Sardella, maar nu is het met een numerieke minderheid te doen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg STVV - Union SG nu live op Voetbalkrant.com.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
Union SG

Meer nieuws

Bepalend in strijd tussen Club en Union? Titelkandidaat krijgt stevige waarschuwing: "Record kapotmaken"

Bepalend in strijd tussen Club en Union? Titelkandidaat krijgt stevige waarschuwing: "Record kapotmaken"

19:00
'Succesverhaal Wouter Vrancken is ook een probleem: buitenland wenkt'

'Succesverhaal Wouter Vrancken is ook een probleem: buitenland wenkt'

14:15
🎥 Opsteker voor Rudi Garcia: Rode Duivel komt weer aan de oppervlakte en toont zijn klasse

🎥 Opsteker voor Rudi Garcia: Rode Duivel komt weer aan de oppervlakte en toont zijn klasse

21:20
1
Lukaku op weg naar een terugkeer ... naar de Premier League? "Meerdere clubs hebben contact opgenomen"

Lukaku op weg naar een terugkeer ... naar de Premier League? "Meerdere clubs hebben contact opgenomen"

21:00
Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht

Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht

11:40
3
Vanderbiest heeft in aanloop naar clash met Gent verrassende verklaring voor nederlagen KV Mechelen

Vanderbiest heeft in aanloop naar clash met Gent verrassende verklaring voor nederlagen KV Mechelen

20:00
2
Europe Play Offs worden nog wat spannender: RC Genk morst met punten en verliest zelf op veld van Charleroi

Europe Play Offs worden nog wat spannender: RC Genk morst met punten en verliest zelf op veld van Charleroi

20:13
Kompany doet toegeving na slechte generale repetitie voor PSG: "Wil binnen 5 jaar achter beslissingen staan"

Kompany doet toegeving na slechte generale repetitie voor PSG: "Wil binnen 5 jaar achter beslissingen staan"

20:30
Club Brugge weet voor welke missie het staat: Leko lijkt weinig te veranderen tegen Anderlecht

Club Brugge weet voor welke missie het staat: Leko lijkt weinig te veranderen tegen Anderlecht

19:30
Cedric Hatenboer schept duidelijkheid over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht

Cedric Hatenboer schept duidelijkheid over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht

18:30
Onwaarschijnlijke remontada! Westerlo haalt 0-3 op, maar moet leidersplek in Play-off 2 toch aan Genk laten

Onwaarschijnlijke remontada! Westerlo haalt 0-3 op, maar moet leidersplek in Play-off 2 toch aan Genk laten

18:01
Senne Lammens... te koop? Het vreemde bericht van een kwaliteitskrant, dat snel ontkracht werd

Senne Lammens... te koop? Het vreemde bericht van een kwaliteitskrant, dat snel ontkracht werd

18:00
Ivan Leko geeft meer uitleg bij situatie van Raphael Onyedika

Ivan Leko geeft meer uitleg bij situatie van Raphael Onyedika

17:00
Zal ex-Antwerp-speler Rudi Garcia nog overtuigen? "Hij is mij geen enkele uitleg verschuldigd"

Zal ex-Antwerp-speler Rudi Garcia nog overtuigen? "Hij is mij geen enkele uitleg verschuldigd"

17:30
Prijzen pakken én dan transfer? Metronoom van Union SG laat er geen twijfel over bestaan

Prijzen pakken én dan transfer? Metronoom van Union SG laat er geen twijfel over bestaan

08:20
Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet

Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet

16:00
1
Afscheid als kampioen? Rode Duivel wordt weer in vraag gesteld bij Engelse topclub

Afscheid als kampioen? Rode Duivel wordt weer in vraag gesteld bij Engelse topclub

16:30
Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

15:30
1
Stevige opsteker voor JPL-trainer: drie sterkhouders terug klaar voor de strijd

Stevige opsteker voor JPL-trainer: drie sterkhouders terug klaar voor de strijd

16:15
Het omslagpunt voor de titel én voor Europese tickets? Dit weekend is belangrijker dan je zou denken Analyse

Het omslagpunt voor de titel én voor Europese tickets? Dit weekend is belangrijker dan je zou denken

12:20
1
Antwerp-trainer Oosting lijkt niet blij te zijn met "fitte Hairemans"

Antwerp-trainer Oosting lijkt niet blij te zijn met "fitte Hairemans"

15:00
Romelu Lukaku heeft een voorkeur voor nieuwe club, maar... 

Romelu Lukaku heeft een voorkeur voor nieuwe club, maar... 

14:30
1
Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij"

Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij"

09:45
1
Kylian Mbappé zorgt voor grote commotie bij Real Madrid nadat foto's en video's opduiken

Kylian Mbappé zorgt voor grote commotie bij Real Madrid nadat foto's en video's opduiken

14:00
Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

13:00
2
Genk kan deze zomer vele miljoenen bijschrijven zonder één poot uit te steken

Genk kan deze zomer vele miljoenen bijschrijven zonder één poot uit te steken

13:30
Geen verrassing bij Cercle Brugge: man van het seizoen ... dicht bij afscheid?

Geen verrassing bij Cercle Brugge: man van het seizoen ... dicht bij afscheid?

12:40
Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

11:21
1
"Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond

"Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond

12:00
7
Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen

Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen

10:31
1
De missie wordt moeilijker: een erg slechte zaak voor Axel Witsel

De missie wordt moeilijker: een erg slechte zaak voor Axel Witsel

11:06
'Union ruikt nieuwe miljoenen: Bundesliga-club zet sterkhouder op verlanglijst'

'Union ruikt nieuwe miljoenen: Bundesliga-club zet sterkhouder op verlanglijst'

06:00
Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club

Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club

10:50
4
De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

10:00
Plots een bijzondere ommekeer omtrent de bekerfinale: deze speler springt in de dans

Plots een bijzondere ommekeer omtrent de bekerfinale: deze speler springt in de dans

08:00
Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

09:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 20:45 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 03/05 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 03/05 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 03/05 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

rinus michels rinus michels over Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet Blackadder Blackadder over STVV - Union SG: 0-0 TatstOn TatstOn over 🎥 Opsteker voor Rudi Garcia: Rode Duivel komt weer aan de oppervlakte en toont zijn klasse Dog3 Dog3 over Vanderbiest heeft in aanloop naar clash met Gent verrassende verklaring voor nederlagen KV Mechelen JVD002 JVD002 over Antwerp - Standard: - Philippe Cr Philippe Cr over Wordt jeugdproduct Genk, Club Brugge en Anderlecht hét koopje van de komende zomer in de Jupiler Pro League? JaKu JaKu over Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Uitvinder van systeem met play-offs zeer duidelijk: "Laatste woord nog niet over gezegd" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Charleroi - KRC Genk: 2-0 Goro Goro over Westerlo - OH Leuven: 3-3 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved