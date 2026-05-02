Stevige opsteker voor JPL-trainer: drie sterkhouders terug klaar voor de strijd

Charleroi ontvangt dit weekend KRC Genk. De Zebra's maakten het Racing iets meer dan een week geleden lastig, en Mario Kohnen wil zijn manschappen die prestatie opnieuw zien neerzetten. Hij heeft een paar ferme opstekers gekregen.

Zonder de talrijke reddingen van Mohamed Koné was Charleroi veel sneller bijgehaald en misschien zelfs verslagen in Limburg. Toch kon Genk pas vijf minuten voor tijd langszij komen, en dan nog via een afgeweken voorzet.

Sporting Charleroi mag er dus in geloven, temeer omdat het voor eigen publiek speelt en de terugkeer viert van Parfait Guiagon, Yacine Titraoui én Amine Boukamir, die de laatste wedstrijden moesten laten schieten. Een welgekomen kwaliteitsinjectie voor Mario Kohnen.

Verschillende mensen opnieuw fit bij Charleroi

"Het is heel positief. Het is geweldig om met zo'n concurrentie om te gaan, noodzakelijk in eerste klasse. Het is een luxeprobleem. Het zijn heel belangrijke spelers voor ons, Yacine en Parfait al maanden, zelfs jaren, maar ook Amine, hij heeft recent heel goed gepresteerd", legt de Carolo-trainer uit op zijn persconferentie, geciteerd door Le Soir.

Na dat gelijkspel in Genk ging Charleroi winnen in Leuven (0-2), terwijl Racing Genk door Standard op een gelijkspel werd gehouden. Bij winst komen de Zebra's tot op drie punten van de tegenstander van dit weekend.

Genk moet, Charleroi wil

"Ik voel dat de groep er heel erg mee bezig is, dat hij in de komende wedstrijden opnieuw het positieve gezicht van de laatste matchen wil tonen. En zelfs als er op een bepaald moment niets meer op het spel staat in het klassement, voel ik dat deze groep goed wil eindigen en wil blijven winnen", verzekert Kohnen.



Zijn ploeg heeft een troef in handen, ook al beschikt Genk op papier over een kwaliteitsvollere kern: "Zij hebben te veel offensieve kwaliteiten om hen te laten spelen. De sleutel is echt goed verdedigen, stevig zijn, zoals daar tien dagen geleden, vooral in de tweede helft. Tegen hen zullen we altijd counters en kansen krijgen, dat is zeker. Je moet kille afwerkers hebben in beide grote rechthoeken om daarvan te profiteren."