Aernout Van Lindt
Stevige opsteker voor JPL-trainer: drie sterkhouders terug klaar voor de strijd
Charleroi ontvangt dit weekend KRC Genk. De Zebra's maakten het Racing iets meer dan een week geleden lastig, en Mario Kohnen wil zijn manschappen die prestatie opnieuw zien neerzetten. Hij heeft een paar ferme opstekers gekregen.

Zonder de talrijke reddingen van Mohamed Koné was Charleroi veel sneller bijgehaald en misschien zelfs verslagen in Limburg. Toch kon Genk pas vijf minuten voor tijd langszij komen, en dan nog via een afgeweken voorzet.

Sporting Charleroi mag er dus in geloven, temeer omdat het voor eigen publiek speelt en de terugkeer viert van Parfait Guiagon, Yacine Titraoui én Amine Boukamir, die de laatste wedstrijden moesten laten schieten. Een welgekomen kwaliteitsinjectie voor Mario Kohnen.

Verschillende mensen opnieuw fit bij Charleroi

"Het is heel positief. Het is geweldig om met zo'n concurrentie om te gaan, noodzakelijk in eerste klasse. Het is een luxeprobleem. Het zijn heel belangrijke spelers voor ons, Yacine en Parfait al maanden, zelfs jaren, maar ook Amine, hij heeft recent heel goed gepresteerd", legt de Carolo-trainer uit op zijn persconferentie, geciteerd door Le Soir.

Na dat gelijkspel in Genk ging Charleroi winnen in Leuven (0-2), terwijl Racing Genk door Standard op een gelijkspel werd gehouden. Bij winst komen de Zebra's tot op drie punten van de tegenstander van dit weekend.

Genk moet, Charleroi wil

"Ik voel dat de groep er heel erg mee bezig is, dat hij in de komende wedstrijden opnieuw het positieve gezicht van de laatste matchen wil tonen. En zelfs als er op een bepaald moment niets meer op het spel staat in het klassement, voel ik dat deze groep goed wil eindigen en wil blijven winnen", verzekert Kohnen.

Lees ook... Genk kan deze zomer vele miljoenen bijschrijven zonder één poot uit te steken

Zijn ploeg heeft een troef in handen, ook al beschikt Genk op papier over een kwaliteitsvollere kern: "Zij hebben te veel offensieve kwaliteiten om hen te laten spelen. De sleutel is echt goed verdedigen, stevig zijn, zoals daar tien dagen geleden, vooral in de tweede helft. Tegen hen zullen we altijd counters en kansen krijgen, dat is zeker. Je moet kille afwerkers hebben in beide grote rechthoeken om daarvan te profiteren."

Meer nieuws

Genk kan deze zomer vele miljoenen bijschrijven zonder één poot uit te steken

Genk kan deze zomer vele miljoenen bijschrijven zonder één poot uit te steken

13:30
LIVE: George verdubbelt de voorsprong voor OHL, leidersplaats ver weg voor Westerlo Live

LIVE: George verdubbelt de voorsprong voor OHL, leidersplaats ver weg voor Westerlo

16:20
Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet

Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet

16:00
Antwerp-trainer Oosting lijkt niet blij te zijn met "fitte Hairemans"

Antwerp-trainer Oosting lijkt niet blij te zijn met "fitte Hairemans"

15:00
Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

15:30
Romelu Lukaku heeft een voorkeur voor nieuwe club, maar... 

Romelu Lukaku heeft een voorkeur voor nieuwe club, maar... 

14:30
1
'Succesverhaal Wouter Vrancken is ook een probleem: buitenland wenkt'

'Succesverhaal Wouter Vrancken is ook een probleem: buitenland wenkt'

14:15
Kylian Mbappé zorgt voor grote commotie bij Real Madrid nadat foto's en video's opduiken

Kylian Mbappé zorgt voor grote commotie bij Real Madrid nadat foto's en video's opduiken

14:00
Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

13:00
2
Geen verrassing bij Cercle Brugge: man van het seizoen ... dicht bij afscheid?

Geen verrassing bij Cercle Brugge: man van het seizoen ... dicht bij afscheid?

12:40
Het omslagpunt voor de titel én voor Europese tickets? Dit weekend is belangrijker dan je zou denken Analyse

Het omslagpunt voor de titel én voor Europese tickets? Dit weekend is belangrijker dan je zou denken

12:20
1
"Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond

"Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond

12:00
6
Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht

Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht

11:40
3
Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

11:21
1
Is deze aanpak de oplossing voor Genk? Nicky Hayen denkt van niet: "Zou alleen meer druk leggen"

Is deze aanpak de oplossing voor Genk? Nicky Hayen denkt van niet: "Zou alleen meer druk leggen"

20:00
De missie wordt moeilijker: een erg slechte zaak voor Axel Witsel

De missie wordt moeilijker: een erg slechte zaak voor Axel Witsel

11:06
Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club

Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club

10:50
3
Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen

Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen

10:31
1
De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

10:00
Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij"

Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij"

09:45
1
Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

09:00
Valentine Besard verrast met uitspraak over Ruben Van Gucht: "Weet het zelf niet" De derde helft

Valentine Besard verrast met uitspraak over Ruben Van Gucht: "Weet het zelf niet"

09:00
Prijzen pakken én dan transfer? Metronoom van Union SG laat er geen twijfel over bestaan

Prijzen pakken én dan transfer? Metronoom van Union SG laat er geen twijfel over bestaan

08:20
Plots een bijzondere ommekeer omtrent de bekerfinale: deze speler springt in de dans

Plots een bijzondere ommekeer omtrent de bekerfinale: deze speler springt in de dans

08:00
Rik De Mil durft het zeggen: "Elke coach zegt dat, is kwestie van kwaliteit"

Rik De Mil durft het zeggen: "Elke coach zegt dat, is kwestie van kwaliteit"

07:50
1
Joseph Oosting ziet een groot verschil tussen voetbal in België en Nederland

Joseph Oosting ziet een groot verschil tussen voetbal in België en Nederland

07:00
1
Uitvinder van systeem met play-offs zeer duidelijk: "Laatste woord nog niet over gezegd"

Uitvinder van systeem met play-offs zeer duidelijk: "Laatste woord nog niet over gezegd"

07:20
21
"Hebben het onszelf aangedaan": Friis en Gerkens nemen geen blad voor de mond

"Hebben het onszelf aangedaan": Friis en Gerkens nemen geen blad voor de mond

06:30
'Union ruikt nieuwe miljoenen: Bundesliga-club zet sterkhouder op verlanglijst'

'Union ruikt nieuwe miljoenen: Bundesliga-club zet sterkhouder op verlanglijst'

06:00
Olivier Deschacht ziet slechts één speler van STVV als optie voor Anderlecht: "Beetje verliefd op hem"

Olivier Deschacht ziet slechts één speler van STVV als optie voor Anderlecht: "Beetje verliefd op hem"

23:30
2
Erop en erover: Opoku maakt remontada van Zulte Waregem in het slot compleet

Erop en erover: Opoku maakt remontada van Zulte Waregem in het slot compleet

23:00
Opgepast, Antwerp: Standard krijgt stevige boost voor verplaatsing naar de Bosuil

Opgepast, Antwerp: Standard krijgt stevige boost voor verplaatsing naar de Bosuil

22:00
2
Iran stevig in het verweer: het stelt stevige eisen voor het WK én sneert naar Donald Trump

Iran stevig in het verweer: het stelt stevige eisen voor het WK én sneert naar Donald Trump

22:30
2
Erbij tegen Lommel of niet? Beerschot krijgt cruciaal nieuws in schorsingzaak van Mo Messoudi

Erbij tegen Lommel of niet? Beerschot krijgt cruciaal nieuws in schorsingzaak van Mo Messoudi

21:40
1
'Clubwatcher héél duidelijk: deze toptransfer van Club Brugge gaat niet door'

'Clubwatcher héél duidelijk: deze toptransfer van Club Brugge gaat niet door'

21:20
Twee Belgen én de broer van een Club Brugge-speler dwingen de promotie af naar de Serie A

Twee Belgen én de broer van een Club Brugge-speler dwingen de promotie af naar de Serie A

21:00

Meer nieuws

