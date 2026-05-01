Olivier Deschacht ziet slechts één speler van STVV als optie voor Anderlecht: "Beetje verliefd op hem"

Aernout Van Lindt
| Reageer
Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

STVV ontvangt dit weekend leider Union SG. In hun eerste vijf wedstrijden in de Champions' Play-offs pakten ze 7 op 15, waardoor ze hun status van nummer drie in ons land zowel naar boven als naar beneden hebben bevestigd.

Halfweg de Champions' Play-offs is Union SG leider met 13 op 15, gevolgd door Club Brugge met 12 op 15 en STVV met 7 op 15. RSC Anderlecht pakte amper zes punten, KAA Gent drie punten en KV Mechelen sluit de rij met 1 op 15.

Welke spelers van STVV goed genoeg voor Anderlecht?

Iedereen staat tot dusver op zijn plaats dus, zeker STVV lijkt nu al helemaal op zijn plaats te staan. De kloof met de top-2 is groot, maar de kloof met de nummers 4, 5 en 6 ook vrij geruststellend. Na de match tegen Union kan opnieuw veel duidelijk worden.

"Het draait momenteel bij STVV", aldus Olivier Deschacht zeer eerlijk over de zaak in Ongefilterd. "Zet Goto bij Anderlecht, en het zal veel moeilijker gaan volgens mij bijvoorbeeld. Maar ik ben ook heel kritisch vandaag."

Olivier Dechacht vol lof voor Ryotaro Ito

"Sebaoui? Tegen de grote clubs heeft hij het nog niet echt laten zien, hij moet mij nog overtuigen. De enige speler van STVV die bij Anderlecht iets zou kunnen worden volgens mij? Dat is Ryotaro Ito", is hij zeer duidelijk.


"Ja, ik ben een beetje verliefd op hem als speler. Nee, het is echt een speler waar Anderlecht geld zou moeten aan geven. Alle andere spelers moeten mij nog wat overtuigen." Benieuwd of paars-wit deze zomer na Bertaccini opnieuw zou willen shoppen op Stayen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
STVV
Olivier Deschacht
Ryotaro Ito

Meer nieuws

Erop en erover: Opoku maakt remontada van Zulte Waregem in het slot compleet

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 20:45 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 03/05 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 03/05 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 16:00 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 18:15 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 03/05 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Canard-i Canard-i over Vervanging na 20 minuten, zo wil hij zijn carrière niet afsluiten: "Wacht op dat ene telefoontje" Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over 'Bommetje: Rudi Garcia is Rode Duivel kwijt ... omdat hij kiest voor ander land' Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Keuze met verstrekkende gevolgen: Jorthy Mokio (ex-Gent, nu Ajax) mag niet mee naar het WK 2026 Canard-i Canard-i over 'Nieuwe topkandidaat voor Nathan De Cat is geen goed nieuws voor Anderlecht' Canard-i Canard-i over 'Romelu Lukaku plots gelinkt aan transfer naar grote rivaal' Canard-i Canard-i over Jorthy Mokio reageert op het gerucht dat hij van nationale ploeg zou veranderen en voor Congo zou kiezen Vital Verheyen Vital Verheyen over Gevaarlijke toestanden bij Union SG richting bekerfinale en titelmatch fierce fierce over Felice Mazzu is het beu: deze drastische maatregel nam hij na de nederlaag tegen Charleroi Venom#13 Venom#13 over Erbij tegen Lommel of niet? Beerschot krijgt cruciaal nieuws in schorsingzaak van Mo Messoudi Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Cercle Brugge - Zulte Waregem: 2-3 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved