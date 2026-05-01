Olivier Deschacht ziet slechts één speler van STVV als optie voor Anderlecht: "Beetje verliefd op hem"

STVV ontvangt dit weekend leider Union SG. In hun eerste vijf wedstrijden in de Champions' Play-offs pakten ze 7 op 15, waardoor ze hun status van nummer drie in ons land zowel naar boven als naar beneden hebben bevestigd.

Halfweg de Champions' Play-offs is Union SG leider met 13 op 15, gevolgd door Club Brugge met 12 op 15 en STVV met 7 op 15. RSC Anderlecht pakte amper zes punten, KAA Gent drie punten en KV Mechelen sluit de rij met 1 op 15.

Welke spelers van STVV goed genoeg voor Anderlecht?

Iedereen staat tot dusver op zijn plaats dus, zeker STVV lijkt nu al helemaal op zijn plaats te staan. De kloof met de top-2 is groot, maar de kloof met de nummers 4, 5 en 6 ook vrij geruststellend. Na de match tegen Union kan opnieuw veel duidelijk worden.

"Het draait momenteel bij STVV", aldus Olivier Deschacht zeer eerlijk over de zaak in Ongefilterd. "Zet Goto bij Anderlecht, en het zal veel moeilijker gaan volgens mij bijvoorbeeld. Maar ik ben ook heel kritisch vandaag."

Olivier Dechacht vol lof voor Ryotaro Ito

"Sebaoui? Tegen de grote clubs heeft hij het nog niet echt laten zien, hij moet mij nog overtuigen. De enige speler van STVV die bij Anderlecht iets zou kunnen worden volgens mij? Dat is Ryotaro Ito", is hij zeer duidelijk.



"Ja, ik ben een beetje verliefd op hem als speler. Nee, het is echt een speler waar Anderlecht geld zou moeten aan geven. Alle andere spelers moeten mij nog wat overtuigen." Benieuwd of paars-wit deze zomer na Bertaccini opnieuw zou willen shoppen op Stayen.