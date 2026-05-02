Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen

Club Brugge kan de laatste weken rekenen op een héél sterke Hugo Vetlesen. Sinds zijn invalbeurt op bezoek bij STVV is hij dé man voor Club Brugge. Nochtans kreeg hij niet elke week de kans om zich te laten zien.

Club Brugge pakte een meer dan verdiende zege tegen KAA Gent. Daarbij kon het rekenen op een knappe prestatie van Hugo Vetlesen. Hij opende ook de score al na enkele minuten en zette blauw-zwart zo op de goede weg.

Nochtans kon hij dit seizoen niet zo vaak in actie komen bij Club Brugge. Hij speelde in 16 wedstrijden mee, goed voor 670 speelminuten in het totaal. Veel te weinig kansen, vond ook Marc Degryse eerder al in zijn analyse.

Hugo Vetlesen spreekt over zijn kansen bij Club Brugge

Ivan Leko liet er op zijn persconferentie voor de match op bezoek bij Anderlecht geen twijfel over bestaan dat Vetlesen gewoon opnieuw in de basis zal staan. Hij doet het goed en op die manier verdwijnt Onyedika wat op het tweede plan.

Dat heeft niets te maken met blessures of iets negatiefs richting de andere middenvelders, maar alles met hoe goed Vetlesen bezig is. Ook de middenvelder zelf beseft dat hij opnieuw stappen in de goede richting heeft gezet.

Hugo Vetlesen is altijd dezelfde gebleven

"Veel is er eigenlijk niet veranderd. In die drie jaar tijd ben ik altijd dezelfde gebleven. Of ik nu speel of niet, wie de coach ook is. Ik kan voor de spiegel staan en zeggen: Je hebt altijd je uiterste best gedaan. Zelfs toen ze mij uit de selectie lieten. Alleen is het wel zo dat ik nu mijn kansen beter grijp", aldus Vetlesen in Het Laatste Nieuws.



Vorige zomer leek hij te (moeten) vertrekken bij Club Brugge, nu is hij opnieuw van grote waarde: "In het begin van het seizoen stond ik op de flank, dan weer belandde ik op de bank. Of zelfs uit de selectie. Het is niet aan mij om daar veel over te zeggen", beseft hij dat het kan verkeren.