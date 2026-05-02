Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen
Club Brugge kan de laatste weken rekenen op een héél sterke Hugo Vetlesen. Sinds zijn invalbeurt op bezoek bij STVV is hij dé man voor Club Brugge. Nochtans kreeg hij niet elke week de kans om zich te laten zien.

Club Brugge pakte een meer dan verdiende zege tegen KAA Gent. Daarbij kon het rekenen op een knappe prestatie van Hugo Vetlesen. Hij opende ook de score al na enkele minuten en zette blauw-zwart zo op de goede weg.

Nochtans kon hij dit seizoen niet zo vaak in actie komen bij Club Brugge. Hij speelde in 16 wedstrijden mee, goed voor 670 speelminuten in het totaal. Veel te weinig kansen, vond ook Marc Degryse eerder al in zijn analyse.

Hugo Vetlesen spreekt over zijn kansen bij Club Brugge

Ivan Leko liet er op zijn persconferentie voor de match op bezoek bij Anderlecht geen twijfel over bestaan dat Vetlesen gewoon opnieuw in de basis zal staan. Hij doet het goed en op die manier verdwijnt Onyedika wat op het tweede plan.

Dat heeft niets te maken met blessures of iets negatiefs richting de andere middenvelders, maar alles met hoe goed Vetlesen bezig is. Ook de middenvelder zelf beseft dat hij opnieuw stappen in de goede richting heeft gezet.

Hugo Vetlesen is altijd dezelfde gebleven

"Veel is er eigenlijk niet veranderd. In die drie jaar tijd ben ik altijd dezelfde gebleven. Of ik nu speel of niet, wie de coach ook is. Ik kan voor de spiegel staan en zeggen: Je hebt altijd je uiterste best gedaan. Zelfs toen ze mij uit de selectie lieten. Alleen is het wel zo dat ik nu mijn kansen beter grijp", aldus Vetlesen in Het Laatste Nieuws.

Lees ook... Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

Vorige zomer leek hij te (moeten) vertrekken bij Club Brugge, nu is hij opnieuw van grote waarde: "In het begin van het seizoen stond ik op de flank, dan weer belandde ik op de bank. Of zelfs uit de selectie. Het is niet aan mij om daar veel over te zeggen", beseft hij dat het kan verkeren.

Meer nieuws

Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

13:00
De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

10:00
Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

09:00
Het omslagpunt voor de titel én voor Europese tickets? Dit weekend is belangrijker dan je zou denken Analyse

Het omslagpunt voor de titel én voor Europese tickets? Dit weekend is belangrijker dan je zou denken

12:20
1
Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij"

Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij"

09:45
Geen verrassing bij Cercle Brugge: man van het seizoen ... dicht bij afscheid?

Geen verrassing bij Cercle Brugge: man van het seizoen ... dicht bij afscheid?

12:40
"Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond

"Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond

12:00
Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht

Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht

11:40
2
Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

11:21
1
De missie wordt moeilijker: een erg slechte zaak voor Axel Witsel

De missie wordt moeilijker: een erg slechte zaak voor Axel Witsel

11:06
Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club

Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club

10:50
1
Plots een bijzondere ommekeer omtrent de bekerfinale: deze speler springt in de dans

Plots een bijzondere ommekeer omtrent de bekerfinale: deze speler springt in de dans

08:00
Prijzen pakken én dan transfer? Metronoom van Union SG laat er geen twijfel over bestaan

Prijzen pakken én dan transfer? Metronoom van Union SG laat er geen twijfel over bestaan

08:20
Valentine Besard verrast met uitspraak over Ruben Van Gucht: "Weet het zelf niet" De derde helft

Valentine Besard verrast met uitspraak over Ruben Van Gucht: "Weet het zelf niet"

09:00
Rik De Mil durft het zeggen: "Elke coach zegt dat, is kwestie van kwaliteit"

Rik De Mil durft het zeggen: "Elke coach zegt dat, is kwestie van kwaliteit"

07:50
1
Olivier Deschacht ziet slechts één speler van STVV als optie voor Anderlecht: "Beetje verliefd op hem"

Olivier Deschacht ziet slechts één speler van STVV als optie voor Anderlecht: "Beetje verliefd op hem"

23:30
2
Ivan Leko kristalhelder over de afwezigen van Club Brugge en de aanwezigheid van De Cat

Ivan Leko kristalhelder over de afwezigen van Club Brugge en de aanwezigheid van De Cat

17:00
2
Uitvinder van systeem met play-offs zeer duidelijk: "Laatste woord nog niet over gezegd"

Uitvinder van systeem met play-offs zeer duidelijk: "Laatste woord nog niet over gezegd"

07:20
19
Joseph Oosting ziet een groot verschil tussen voetbal in België en Nederland

Joseph Oosting ziet een groot verschil tussen voetbal in België en Nederland

07:00
1
'Union ruikt nieuwe miljoenen: Bundesliga-club zet sterkhouder op verlanglijst'

'Union ruikt nieuwe miljoenen: Bundesliga-club zet sterkhouder op verlanglijst'

06:00
"Hebben het onszelf aangedaan": Friis en Gerkens nemen geen blad voor de mond

"Hebben het onszelf aangedaan": Friis en Gerkens nemen geen blad voor de mond

06:30
'Clubwatcher héél duidelijk: deze toptransfer van Club Brugge gaat niet door'

'Clubwatcher héél duidelijk: deze toptransfer van Club Brugge gaat niet door'

21:20
Wordt jeugdproduct Genk, Club Brugge en Anderlecht hét koopje van de komende zomer in de Jupiler Pro League?

Wordt jeugdproduct Genk, Club Brugge en Anderlecht hét koopje van de komende zomer in de Jupiler Pro League?

18:40
2
Erop en erover: Opoku maakt remontada van Zulte Waregem in het slot compleet

Erop en erover: Opoku maakt remontada van Zulte Waregem in het slot compleet

23:00
Iran stevig in het verweer: het stelt stevige eisen voor het WK én sneert naar Donald Trump

Iran stevig in het verweer: het stelt stevige eisen voor het WK én sneert naar Donald Trump

22:30
2
Opgepast, Antwerp: Standard krijgt stevige boost voor verplaatsing naar de Bosuil

Opgepast, Antwerp: Standard krijgt stevige boost voor verplaatsing naar de Bosuil

22:00
1
Erbij tegen Lommel of niet? Beerschot krijgt cruciaal nieuws in schorsingzaak van Mo Messoudi

Erbij tegen Lommel of niet? Beerschot krijgt cruciaal nieuws in schorsingzaak van Mo Messoudi

21:40
1
Twee Belgen én de broer van een Club Brugge-speler dwingen de promotie af naar de Serie A

Twee Belgen én de broer van een Club Brugge-speler dwingen de promotie af naar de Serie A

21:00
Club Brugge-icoon opvallend lief voor Anderlecht en vol lof voor Vincent Kompany

Club Brugge-icoon opvallend lief voor Anderlecht en vol lof voor Vincent Kompany

19:00
Pep Guardiola spreekt zich uit over PSG-Bayern: "Wat een rampzalige wedstrijd"

Pep Guardiola spreekt zich uit over PSG-Bayern: "Wat een rampzalige wedstrijd"

20:20
Is deze aanpak de oplossing voor Genk? Nicky Hayen denkt van niet: "Zou alleen meer druk leggen"

Is deze aanpak de oplossing voor Genk? Nicky Hayen denkt van niet: "Zou alleen meer druk leggen"

20:00
Joseph Oosting kijkt z'n ogen uit over Antwerp-speler: "Een eerzuchtig mannetje"

Joseph Oosting kijkt z'n ogen uit over Antwerp-speler: "Een eerzuchtig mannetje"

19:40
'Nieuwe topkandidaat voor Nathan De Cat is geen goed nieuws voor Anderlecht'

'Nieuwe topkandidaat voor Nathan De Cat is geen goed nieuws voor Anderlecht'

14:20
3
'Romelu Lukaku plots gelinkt aan transfer naar grote rivaal'

'Romelu Lukaku plots gelinkt aan transfer naar grote rivaal'

17:40
1
PSG of Bayern? Clublegende Lothar Matthäus kiest zijn favoriet én dicht Kompany bijzondere rol toe

PSG of Bayern? Clublegende Lothar Matthäus kiest zijn favoriet én dicht Kompany bijzondere rol toe

19:20
Rik De Mil zet alles en iedereen op scherp bij KAA Gent

Rik De Mil zet alles en iedereen op scherp bij KAA Gent

18:20

