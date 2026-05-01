Aernout Van Lindt
| Reageer
Rik De Mil zet alles en iedereen op scherp bij KAA Gent
Foto: © photonews
Word fan van KAA Gent! 1887

Voor KAA Gent staat misschien wel dé match van het jaar tot dusver op het programma. Als ze nog willen dromen van Europees voetbal, dan moet KV Mechelen voor de bijl. De zesde plaats is wat ze willen vermijden. Rik De Mil heeft de pers toegesproken op vrijdagmiddag.

De voorbije weken en maanden vielen er veel spelers uit. Voor sommigen is het zoals geweten al langer dan vandaag helemaal einde seizoen, denk maar aan Paskotsi bijvoorbeeld. En ook op zijn persconferentie voor het duel met Malinwa had De Mil slecht nieuws.

Zo viel er andermaal een speler uit. En dat net voor een duel waar toch wel veel op het spel staat. Dat beseft de coach van De Buffalo's zelf ook maar al te goed, zo liet hij verstaan op zijn persconferentie op vrijdagmiddag.

"Iedereen weet dat de match tegen KV Mechelen heel belangrijk is. Voor beide ploegen is het een heel belangrijk treffen. Een scharniermoment in de play-offs? Dat kan, en dan moet je daar ook mee om kunnen gaan."

Ongelooflijk belangrijk tweeluik voor KAA Gent op komst

"Het is een ongelooflijk belangrijke wedstrijd, net als de match daarna. We weten waar we voor staan. Twee moeilijke, maar ook twee heel belangrijke wedstrijden", aldus Rik De Mil over de twee komende matchen."

"We hebben ons voor de wedstrijden niet weggestoken en gezegd dat we voor een Europees ticket willen gaan. Dan zijn deze twee wedstrijden heel belangrijk, ook al is het daarna niet gedaan - niet positief, maar ook niet negatief."

KAA Gent gaat volop voor Europees ticket

"Ook in de andere drie wedstrijden kunnen we absoluut punten halen, net zoals de tegenstanders dat kunnen doen. Deze matchen zijn dus niet allesbepalend. Ook qua het mentale wil je een boost krijgen en loon naar werken."

"Daarvoor heb je echt een overwinning nodig. Het zijn cruciale wedstrijden, dat moet je ook durven zeggen. We zijn ambitieus en dan moet je dat soort wedstrijden naar je toe proberen te trekken", is de T1 van Gent duidelijk.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Rik De Mil

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 02/05 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 03/05 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 03/05 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 02/05 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 02/05 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 03/05 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Dostojewski Dostojewski over Dender zet draconische middelen in voor wedstrijden tegen Lommel of Beerschot YoniVL YoniVL over Jorthy Mokio reageert op het gerucht dat hij van nationale ploeg zou veranderen en voor Congo zou kiezen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over 'Bommetje: Rudi Garcia is Rode Duivel kwijt ... omdat hij kiest voor ander land' Vermeiren Willy Vermeiren Willy over 'Nieuwe topkandidaat voor Nathan De Cat is geen goed nieuws voor Anderlecht' Eldonte Eldonte over 'Anderlecht twijfelt niet en kaapt groot talent weg bij Club Brugge' Green kill Green kill over Wordt jeugdproduct Genk, Club Brugge en Anderlecht hét koopje van de komende zomer in de Jupiler Pro League? The Purple Knight The Purple Knight over Beerschot krijgt ferme opsteker voor duel met Lommel Goro Goro over David Hubert haalt uit: "Dan zou ik ermee moeten stoppen" The Purple Knight The Purple Knight over Hoe gaat Pro League-CEO Lorin Parys zijn job combineren met andere zware functie? VOETBALSCOUT VOETBALSCOUT over 'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved