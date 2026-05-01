Rik De Mil zet alles en iedereen op scherp bij KAA Gent

Voor KAA Gent staat misschien wel dé match van het jaar tot dusver op het programma. Als ze nog willen dromen van Europees voetbal, dan moet KV Mechelen voor de bijl. De zesde plaats is wat ze willen vermijden. Rik De Mil heeft de pers toegesproken op vrijdagmiddag.

De voorbije weken en maanden vielen er veel spelers uit. Voor sommigen is het zoals geweten al langer dan vandaag helemaal einde seizoen, denk maar aan Paskotsi bijvoorbeeld. En ook op zijn persconferentie voor het duel met Malinwa had De Mil slecht nieuws.

Zo viel er andermaal een speler uit. En dat net voor een duel waar toch wel veel op het spel staat. Dat beseft de coach van De Buffalo's zelf ook maar al te goed, zo liet hij verstaan op zijn persconferentie op vrijdagmiddag.

"Iedereen weet dat de match tegen KV Mechelen heel belangrijk is. Voor beide ploegen is het een heel belangrijk treffen. Een scharniermoment in de play-offs? Dat kan, en dan moet je daar ook mee om kunnen gaan."

Ongelooflijk belangrijk tweeluik voor KAA Gent op komst

"Het is een ongelooflijk belangrijke wedstrijd, net als de match daarna. We weten waar we voor staan. Twee moeilijke, maar ook twee heel belangrijke wedstrijden", aldus Rik De Mil over de twee komende matchen."

"We hebben ons voor de wedstrijden niet weggestoken en gezegd dat we voor een Europees ticket willen gaan. Dan zijn deze twee wedstrijden heel belangrijk, ook al is het daarna niet gedaan - niet positief, maar ook niet negatief."



Lees ook... Rik De Mil ziet nóg een speler uitvallen en is formeel: "Hadden drie of zelfs vijf punten meer moeten hebben"›

KAA Gent gaat volop voor Europees ticket

"Ook in de andere drie wedstrijden kunnen we absoluut punten halen, net zoals de tegenstanders dat kunnen doen. Deze matchen zijn dus niet allesbepalend. Ook qua het mentale wil je een boost krijgen en loon naar werken."

"Daarvoor heb je echt een overwinning nodig. Het zijn cruciale wedstrijden, dat moet je ook durven zeggen. We zijn ambitieus en dan moet je dat soort wedstrijden naar je toe proberen te trekken", is de T1 van Gent duidelijk.