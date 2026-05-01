🎥 Ongezien: Braziliaanse spits mist 3 (!) strafschoppen in 6 minuten

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Driemaal is scheepsrecht, luidt het bekende spreekwoord. Niet voor Carlos Vinícius. De Braziliaanse spits miste in de wedstrijd tussen Gremio en Palestino maar liefst drie strafschoppen in amper zes minuten.

Gremio nam het in de Copa Sudamericana op tegen Palestino. Bij een 0-0-stand kreeg Carlos Vinícius (31) vanaf de strafschopstip een eerste kans om de score te openen. Via doelman Sebastián Pérez en de paal verkwanselde hij die.

Drie gemiste strafschoppen

De VAR had echter gezien dat Pérez te snel van zijn lijn was gekomen, waardoor de strafschop opnieuw genomen moest worden. Carlos Vinícius nam daarbij zijn verantwoordelijkheid, maar raakte ook deze keer – opnieuw via de keeper – de paal. Maar de VAR greep weer in, om dezelfde reden.

Carlos Vinícius –  wie anders – ging achter de bal staan voor de derde strafschop, maar hij faalde opnieuw. Hij gleed uit en stuitte weer op de doelman. De wedstrijd draaide uiteindelijk uit op een 0-0-gelijkspel, een pijnlijk resultaat voor de Braziliaanse spits. 

Carlos Vinícius speelt sinds de zomer van vorig jaar voor Gremio. Hij was in die periode al goed voor 25 goals in 41 duels voor de Braziliaanse club. In Europa speelde hij voor Real SC, Rio Ave, Napoli, AS Monaco, Benfica, Tottenham, PSV, Fulham en Galatasaray.

Vooral voor Benfica vond hij vlot de weg naar het doel met 24 goals in 50 optredens. Vanaf de strafschopstip lukte het tegen Palestino wat minder goed voor de aanvaller.

DONE DEAL: Anderlecht haalt uit en strikt speler van ... Union SG

15:30
Rik De Mil ziet nóg een speler uitvallen en is formeel: "Hadden drie of zelfs vijf punten meer moeten hebben"

15:00
'KVC Westerlo gaat strijd aan met Utrecht en co voor doelpuntenmachine'

14:40
'Nieuwe topkandidaat voor Nathan De Cat is geen goed nieuws voor Anderlecht'

14:20
David Hubert haalt uit: "Dan zou ik ermee moeten stoppen"

14:00
'Bommetje: Rudi Garcia is Rode Duivel kwijt ... omdat hij kiest voor ander land'

13:40
Man in vorm is duidelijk over doelen Beerschot: "Dat hebben we getoond"

13:20
'Jongere broer van PSG-ster gelinkt aan ... Belgische club'

13:00
'Club Brugge wil Wolfsburg en Benfica aftroeven voor aanvaller'

12:40
Dender zet draconische middelen in voor wedstrijden tegen Lommel of Beerschot

12:10
Club Brugge of Union? Taravel laat duidelijk verstaan welke ploeg hij de beste vindt

12:00
'Monsterlijke aanval: Bayern München wil topspits uit de Serie A als back-up voor Harry Kane'

11:20
Jérémy Taravel schiet met scherp op sterkhouder van Union: "Dat zijn we gewoon ..."

11:00
'Smaakmaker Club Brugge prijkt op fraai transferlijstje naast speler van Real Madrid'

10:30
België wel of niet tegen Iran op het WK? Gianni Infantino lijkt definitief uitsluitsel te brengen

10:00
'Vincent Kompany krijgt uitstekend nieuws: deze sterkhouder wil langer bij Bayern blijven'

09:30
'Twee clubs uit de Premier League willen Juventus verlossen van Loïs Openda'

09:00
Felice Mazzu is het beu: deze drastische maatregel nam hij na de nederlaag tegen Charleroi

08:40
'Miljoenentransfer: ex-speler van KAA Gent goed op weg naar Europese halvefinalist'

08:20
'Sterkhouder STVV slikt opdoffer: transfer naar deze mooie club is van de baan'

08:00
'Anderlecht twijfelt niet en kaapt groot talent weg bij Club Brugge'

07:40
WK in gevaar? Rode Duivel alwéér in de lappenmand, dit zegt zijn coach erover

07:20
Cijfers liegen er niet om: al in februari wist Degryse wie Leko nodig zou hebben

07:00
Rode Duivel genomineerd voor trofee van beste doelman in de Ligue 1

06:30
Wat gebeurde er vanavond in de Europa en de Conference League?

23:05
Vervanging na 20 minuten, zo wil hij zijn carrière niet afsluiten: "Wacht op dat ene telefoontje"

22:30
OFFICIEEL Club Brugge geeft verdediger voor de toekomst contract tot 2029

22:00
Wordt hij het grote slachtoffer van Antoine Sibierski bij RSC Anderlecht?

21:40
📷 'Situatie van Oscar Garcia bij Ajax staat op ontploffen'

21:20
21:00
Meer betalen? Gratis matchen? Dit is wat er gaat veranderen als u Europees voetbal wil zien via Canal+

20:40
📷 'Club Brugge slaat toe en pakt groot talent af van KRC Genk'

20:20
Plots ontzettend goed nieuws over Romelu Lukaku

20:00
Na terugkeer van De Cat: nog meer goed nieuws bij Anderlecht

19:40
Beerschot krijgt ferme opsteker voor duel met Lommel

19:20
Olivier Deschacht is wel héél kritisch voor Union SG: "Dramatisch. Dramatisch! Dramatisch!"

19:00
Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 02/05 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 03/05 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 03/05 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 02/05 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 02/05 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 03/05 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

