🎥 Ongezien: Braziliaanse spits mist 3 (!) strafschoppen in 6 minuten
Driemaal is scheepsrecht, luidt het bekende spreekwoord. Niet voor Carlos Vinícius. De Braziliaanse spits miste in de wedstrijd tussen Gremio en Palestino maar liefst drie strafschoppen in amper zes minuten.
Gremio nam het in de Copa Sudamericana op tegen Palestino. Bij een 0-0-stand kreeg Carlos Vinícius (31) vanaf de strafschopstip een eerste kans om de score te openen. Via doelman Sebastián Pérez en de paal verkwanselde hij die.
Drie gemiste strafschoppen
De VAR had echter gezien dat Pérez te snel van zijn lijn was gekomen, waardoor de strafschop opnieuw genomen moest worden. Carlos Vinícius nam daarbij zijn verantwoordelijkheid, maar raakte ook deze keer – opnieuw via de keeper – de paal. Maar de VAR greep weer in, om dezelfde reden.
Carlos Vinícius – wie anders – ging achter de bal staan voor de derde strafschop, maar hij faalde opnieuw. Hij gleed uit en stuitte weer op de doelman. De wedstrijd draaide uiteindelijk uit op een 0-0-gelijkspel, een pijnlijk resultaat voor de Braziliaanse spits.
Carlos Vinícius speelt sinds de zomer van vorig jaar voor Gremio. Hij was in die periode al goed voor 25 goals in 41 duels voor de Braziliaanse club. In Europa speelde hij voor Real SC, Rio Ave, Napoli, AS Monaco, Benfica, Tottenham, PSV, Fulham en Galatasaray.
Vooral voor Benfica vond hij vlot de weg naar het doel met 24 goals in 50 optredens. Vanaf de strafschopstip lukte het tegen Palestino wat minder goed voor de aanvaller.
Carlos Vinicius (yes that one from Fulham) just missed THREE penalties in SIX MINUTES— Fut Sheriff (@FutSheriff) April 30, 2026
- In the first, the GK stepped forward
- in the second, GK stepped forward again
- in the third, Carlos Vinícius slipped and missed
NO WAY 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/CRTRQIDNRO
