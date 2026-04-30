Sprookje voor jonge Belgische doelman? Van provinciale op zijn 16de naar 1A volgend seizoen?

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
Sprookje voor jonge Belgische doelman? Van provinciale op zijn 16de naar 1A volgend seizoen?
Het verhaal van Milan De Schutter leest als een klassieke underdog-saga. De 22-jarige doelman, momenteel op test bij SK Beveren, staat plots op de radar van het profvoetbal. En dat zonder ooit een jeugdopleiding bij een topclub te hebben doorlopen.

Van Voselaar naar de spotlights?

De Schutter begon zijn parcours ver weg van de glitter en glamour van het profvoetbal. Op zijn zestiende stond hij al onder de lat bij KVV Vosselaar in eerste provinciale. Een uitzonderlijke stap voor een doelman van die leeftijd, maar tegelijk ook een eerste bewijs van zijn maturiteit en talent.

Waar veel jonge keepers jarenlang in de schaduw blijven, koos De Schutter voor speelminuten. En dat bleek een gouden zet. Hij ontwikkelde zich door effectief wedstrijden te spelen, fouten te maken en vooral: beter te worden.

Doorbraak bij Hoogstraten

Zijn echte doorbraak kwam er dit seizoen bij Hoogstraten VV in Eerste Amateur. Daar groeide hij uit tot een vaste waarde tussen de palen. En dat in een competitie die vaak onderschat wordt, maar waar het niveau bijzonder stevig is.

“Ik heb mijn stek onder de lat kunnen verdienen", gaf hij zelf aan. En dat is geen loze uitspraak. Als doelman is consistentie cruciaal, en net daarin blonk De Schutter uit. 

Met zijn 1m94 beschikt De Schutter over het ideale fysieke profiel. Groot, atletisch en explosief: het zijn eigenschappen die in het moderne voetbal bijna een vereiste zijn voor een goeie doelman.

Maar hij is meer dan alleen zijn gestalte. Zijn reflexen, positionering en sprongkracht maken hem tot een complete keeper. Hij combineert bereik met snelheid, en dat zie je vooral in één-tegen-één situaties en hoge ballen.

Daarnaast valt ook zijn mentaliteit op. Hij is een werker, iemand die via discipline en inzet zijn weg naar boven baant. Geen wonder dus dat een club als SK Beveren hem een kans geeft om zich te bewijzen. Voor De Schutter is het een unieke mogelijkheid om zich in de picture te zetten.

Testperiode bij SK Beveren

De Schutter krijgt momenteel drie weken de tijd om indruk te maken bij Beveren, dat zich opmaakt voor een seizoen in de hoogste afdeling. Tijdens die testperiode speelde hij al een oefenwedstrijd tegen Lierse, een eerste echte graadmeter.

Want hoewel hij minder “gepolijst” is dan keepers uit topopleidingen, brengt hij iets anders: honger, ervaring en maturiteit. Zijn profiel zou bij meerdere clubs in de smaak kunnen vallen.

Kan hij de stap naar 1A aan?

Dat is de grote vraag. De kloof tussen Eerste Amateur en 1A is aanzienlijk, zeker voor een doelman. Het tempo ligt hoger, de druk is groter en fouten worden genadeloos afgestraft.

Toch zijn er signalen dat De Schutter die stap kan verteren. Hij heeft dit seizoen al bewezen dat hij zich snel kan aanpassen aan een hoger niveau. Bovendien beschikt hij over de fysieke en mentale tools die nodig zijn om te groeien.

Als Beveren beslist om hem binnen te halen, zal dat waarschijnlijk met een duidelijk ontwikkelingsplan zijn. Maar onderschat hem niet: keepers met zijn profiel kunnen snel doorbreken, zeker als ze vertrouwen krijgen.

