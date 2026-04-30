Fameuze opsteker voor RSC Anderlecht voor match tegen Club Brugge en met oog op bekerfinale

RSC Anderlecht heeft nog zes wedstrijden te spelen dit seizoen. De top-3 halen wordt stilaan moeilijk en dus wordt ook stilaan naar de finale van de Beker van België gekeken. Al is alle eieren in één mandje leggen ook gevaarlijk. En hoe zit het met Nathan De Cat?

De vraag die de laatste paar weken al het vaakst is gesteld in het Lotto Park en/of op Neerpede: "Hoe gaat het met Nathan De Cat?" Met oog op de bekerfinale kijkt iedereen reikhalzend uit naar hem, want zonder hem wordt het nog moeilijker om Union te verslaan.

"Nathan zal in de selectie zitten. Hij trainde weer mee met de ploeg en voelt zich goed. Hij is uiteindelijk maar drie weken out geweest en de medische staf heeft ongelofelijk goed werk geleverd", opende Jérémy Taraval op zijn persconferentie.

Taravel komt met goed nieuws over De Cat voor match tegen Club Brugge

En hij ging verder volgens Het Nieuwsblad: "Zij hielpen hem snel weer op het veld met oefeningen. Ook De Cat zelf was van ‘s morgens tot ‘s avonds bezig met zijn revalidatie.” En zo kan hij er mogelijk al bij zijn tegen Club Brugge op het veld.

Al maakt dat ook meteen onderdeel uit van een heus dilemma. Sommigen willen geen risico's met hem nemen, anderen willen dat hij matchritme opdoet met oog op 14 mei. Want stilaan lijkt de bekerfinale toch dé match van het jaar te worden.

Het dilemma met Nathan De Cat

"Het is geen spierblessure. Het kan niet verergeren, maar goed... Nathan is geen speler die na drie weken wat extra ritme nodig heeft. Hij heeft een groot volume, een grote motor en wil ook altijd spelen. Zelden mist hij een training. Als het moet, kan hij op korte tijd fysiek weer helemaal klaar zijn.”



Taravel lijkt daarmee nog niet helemaal zeker te zijn of hij De Cat dit weekend al daadwerkelijk gaat opstellen tegen Club Brugge. De bekerfinale is over exact twee weken, op Hemelvaart. Voor de fans van paars-wit is het sowieso al een opsteker dat De Cat fit is.