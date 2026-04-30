Fameuze opsteker voor RSC Anderlecht voor match tegen Club Brugge en met oog op bekerfinale

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
RSC Anderlecht heeft nog zes wedstrijden te spelen dit seizoen. De top-3 halen wordt stilaan moeilijk en dus wordt ook stilaan naar de finale van de Beker van België gekeken. Al is alle eieren in één mandje leggen ook gevaarlijk. En hoe zit het met Nathan De Cat?

De vraag die de laatste paar weken al het vaakst is gesteld in het Lotto Park en/of op Neerpede: "Hoe gaat het met Nathan De Cat?" Met oog op de bekerfinale kijkt iedereen reikhalzend uit naar hem, want zonder hem wordt het nog moeilijker om Union te verslaan.

"Nathan zal in de selectie zitten. Hij trainde weer mee met de ploeg en voelt zich goed. Hij is uiteindelijk maar drie weken out geweest en de medische staf heeft ongelofelijk goed werk geleverd", opende Jérémy Taraval op zijn persconferentie.

En hij ging verder volgens Het Nieuwsblad: "Zij hielpen hem snel weer op het veld met oefeningen. Ook De Cat zelf was van ‘s morgens tot ‘s avonds bezig met zijn revalidatie.” En zo kan hij er mogelijk al bij zijn tegen Club Brugge op het veld.

Al maakt dat ook meteen onderdeel uit van een heus dilemma. Sommigen willen geen risico's met hem nemen, anderen willen dat hij matchritme opdoet met oog op 14 mei. Want stilaan lijkt de bekerfinale toch dé match van het jaar te worden.

"Het is geen spierblessure. Het kan niet verergeren, maar goed... Nathan is geen speler die na drie weken wat extra ritme nodig heeft. Hij heeft een groot volume, een grote motor en wil ook altijd spelen. Zelden mist hij een training. Als het moet, kan hij op korte tijd fysiek weer helemaal klaar zijn.”

Taravel lijkt daarmee nog niet helemaal zeker te zijn of hij De Cat dit weekend al daadwerkelijk gaat opstellen tegen Club Brugge. De bekerfinale is over exact twee weken, op Hemelvaart. Voor de fans van paars-wit is het sowieso al een opsteker dat De Cat fit is.

Rust zacht, kampioen: Walter 'Pico' Michiels overleden

Anderlecht hoopt nog, maar voor Nathan De Cat wordt het een uiterst belangrijke persoonlijke keuze

🎥 De Ideale Wereld gaat helemaal los op WK-nummer: "Is Sergio terug? Spreekwoordelijke voorzet van KDB!"

Anderlecht heeft na De Cat nog goud in handen, maar... mag zich nu nog niet laten verleiden

🎥 Heel straf: Club Brugge pakt groots uit met twee nieuwe contracten voor iconen

Club Brugge zet stap richting eerste inkomende miljoenentransfer: "Doodzonde, potentie voor Premier League"

Hét sprookje van Europa? 'Belgische inbreng van grote waarde, verdediger op weg naar Jupiler Pro League'

'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits'

WK-deelname op de helling? Iran niet op congres, Canada roert zich fel: "Niet welkom"

Jean Kindermans nog heel actief bij Antwerp: toptalent wordt er overtuigd

Frank Boeckx geeft inzicht in werkethiek Vincent Kompany: "Alsof hij een moord aan het oplossen was"

Toekomst van de coach onzeker, sterkhouder aan de mouw getrokken: wat zegt de toekomst?

OFFICIEEL: ex-coach Club Brugge krijgt lang niet evenveel krediet als Vincent Kompany

DONE DEAL: STVV geeft hem weinig kansen, maar gaat wel door met 'betrouwbare pion'

Olivier Deschacht zou slechts acht spelers van Anderlecht houden: dit zijn ze

Taquin spreekt klare taal over de interesse van Sporting Charleroi

'Club Brugge verliest sterkhouder en pakt miljoenen, maar zijn toekomst is nog uiterst onzeker'

Wat is er aan de hand met Club Brugge-investering van 6,5 miljoen euro? Helemaal verdwenen

KV Mechelen-fans morren, maar... dit is waarom dat nog niet nodig is

Dit is de scheidsrechter voor Anderlecht-Club Brugge, Boterberg krijgt STVV-Union

STVV doet vijf aanpassingen aan stadion voor Europese matchen

Eentje voor de geschiedenisboeken: zelfde speler mist drie strafschoppen in één wedstrijd

Dit is waar de Champions League vanaf nu zal uitgezonden worden: streamingreus koopt rechten CL

📷 Wel heel onverwacht 'voorstel' voor coach Reedijk van SK Beveren

Nieuwkomer JPL komt terug op zijn eerste Standard-Anderlecht: "Nog nooit meegemaakt"

Belgische scheidsrechter in het oog van de storm in... Saoedi-Arabië: "Een schande!"

Nog een extra afscheid bij Zulte Waregem? Ook deze speler moet mogelijk vertrekken

📷 OFFICIEEL Club Brugge heeft versterking voor NXT-ploeg beet

Herhaalt Anderlecht het Simic-succes? 'Deze speler wordt alvast gevolgd door Duitse en Italiaanse clubs'

Hoe gaat Pro League-CEO Lorin Parys zijn job combineren met andere zware functie?

Noa Lang moet terugkeren naar Napoli... waar fans een opvallende reactie hebben

Remco Evenepoel spreekt over zijn liefde voor RSC Anderlecht én Arsenal FC én... over de vergelijking met Lucas Biglia

Waarom moet dat altijd miserie zijn? Beerschot krijgt gelukkig goed nieuws

Marc Overmars heeft plan met Vincent Janssen, voor Gyrano Kerk liggen de kaarten anders

Arsenal-coach Arteta woedend na halve finale: "Dit is gewoon tegen alle regels"

Antoine Sibierski op komst: RSC Anderlecht mikt op deze deadline voor nieuwe sportief directeur

