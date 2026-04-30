Toekomst van de coach onzeker, sterkhouder aan de mouw getrokken: wat zegt de toekomst?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Toekomst van de coach onzeker, sterkhouder aan de mouw getrokken: wat zegt de toekomst?
Het seizoen zit er voor sommige ploegen zo goed als op. Zulte Waregem heeft de komende drie speeldagen eigenlijk niet veel meer om te spelen, of het zou de dertiende plaats moeten zijn. Er is al zekerheid over een verlengd avontuur in de Jupiler Pro League. Maar wat brengt de toekomst?

Zulte Waregem kon de top-12 nét niet halen, maar in de Relegation Play-offs konden ze nog vrij snel zekerheid krijgen over een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. En zo mag er toch nog opgelucht ademgehaald worden.

En naar de zomer gekeken. Blijft Steve Colpaert - die T1 werd na het vertrek van Sven Vandenbroeck - baas? Essevee lijkt alvast op zoek naar een nieuwe coach en er is tot op heden nog geen duidelijkheid gekomen over de zaak.

Steve Colpaert hoopt op duidelijkheid bij Zulte Waregem

Colpaert zelf hoopt snel op duidelijkheid, maar wil tot dan vooral focussen op het winnen van de Relegation Play-offs: “We zijn al sinds de start van de Relegation Play-offs bezig met die leidersplaats. Het wordt een mooie uitdaging. We willen onze missie tot een goed einde brengen.”

"Volgende week zit ik samen met de sportieve cel. Dan worden de verschillende opties overlopen en zal ik meer weten. Ik heb geen enkel probleem om opnieuw de rol van assistent te vervullen", aldus Colpaert in Het Laatste Nieuws.



Als het van Colpaert zelf afhangt? Dan is hij volgend seizoen nog actief bij Essevee: "Desondanks hoop ik natuurlijk aan te blijven als hoofdcoach. Nu ik ervan geproefd heb, wil ik vanzelfsprekend meer. Ik weet evenwel ook dat er risico’s aan verbonden zijn. Hans Cornelis is een goed voorbeeld. Hij heeft het stokje overgenomen bij Charleroi en deed het aanvankelijk uitstekend, maar werd na een periode van mindere resultaten ontslagen."

Naast de zaak rond Colpaert zijn er ook nog enkele hete transferdossiers te noteren in de Elindus-Arena. Zo was er eerder al de situatie rond Tom Claes, maar er zijn bovendien nog veel meer spelers waar interesse in is.

Erenbjerg blij met wat hij heeft bij Zulte Waregem

Wat dacht je bijvoorbeeld van Jeppe Erenbjerg? De clubtopschutter is aan een heel goed seizoen bezig en lijkt daardoor te kunnen uitkijken naar een opdracht in het buitenland. Al is nog niet zeker of dat er ook wel zal gaan komen.

"Ik ben het ook wel wat gewend dat er niet zoveel aandacht is voor mij. In het begin van dit seizoen waren er wel enkele interviewaanvragen van Deense journalisten, maar dat is nu ook alweer voorbij. Ach, ik lig er ook niet echt wakker van."

"Ik ben vooral gelukkig dat ik het heb aangedurfd om een buitenlands avontuur aan te gaan. In mijn land focust men graag op de scouting en ontwikkeling van buitenlandse talenten en verliest men wel eens de eigen jeugd uit het oog. Dat ligt hier toch net wat anders en daarom hebben jullie ook zoveel succes."

"Bovendien heb je in de Deense hoogste divisie maar twaalf clubs, waardoor de eigen jeugd ook minder kansen krijgt om door te breken, terwijl men hier zelfs beloftenploegen laat aantreden in de Challenger Pro League. Ook al is niet iedereen het daarover eens, dat besef ik, maar ik vind het in elk geval erg waardevol."

Rust zacht, kampioen: Walter 'Pico' Michiels overleden De derde helft

