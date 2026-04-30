📷 Wel heel onverwacht 'voorstel' voor coach Reedijk van SK Beveren

Marink Reedijk loodste SK Beveren met voorsprong naar de titel in de Challenger Pro League. Maar toch is de trainer lang niet zeker om samen met de club de stap naar de Jupiler Pro League te zetten.

Beveren kampioen zonder nederlaag

Het was een ongelofelijk parcours dat SK Beveren dit seizoen aflegde in de Challenger Pro League. De ploeg verloor geen enkele wedstrijd in de volledige competitie en was dan ook al snel zeker van de promotie naar de Jupiler Pro League.

Nadat dit doel al binnen was wou de club ook de titel pakken in tweede klasse. Dat lukte ook snel en uiteindelijk ging men ook voor het doel om zonder nederlaag kampioen te worden. Uiteindelijk klokte met af op 28 overwinningen en 4 gelijke spelen.

Garanties voor JPL

The chase is better than the catch zegt men vaak en dat is ongetwijfeld ook zo met de promotie van Beveren. De titel is er wel, maar om de stap te zetten naar de Jupiler Pro League moet er nog heel veel gebeuren.

Qua infrastructuur moeten er hoe dan ook aanpassingen gebeuren, het budget moet ongetwijfeld omhoog en het is ook uitkijken hoe je de spelerskern kan versterken. Coach Marink Reedijk liet al snel weten dat hij niet zomaar de stap wil zetten.

Hij wil garanties van de club om de stap naar de JPL te zetten. Eenzelfde verhaal was ook te horen bij zijn collega Michiel Jonckheere van KV Kortrijk. Ook hij is niet overtuigd om zomaar ja te zeggen tegen een avontuur in een hogere reeks, zonder keiharde garanties.





Ondertussen tikt de tijd genadeloos verder. Er zijn genoeg verhalen bekend van ploegen die de promotie pakten, maar meteen een retourtje kregen. Dat willen beide trainers maar al te graag vermijden.

Ongelofelijk voorstel

Op X liet voetbalinfluencer Mohamed Toubache-Ter horen dat LOSC Lille voor volgend seizoen voor een buitenlandse trainer moet gaan. Daar kwam prompt reactie op van transferjournalist Sacha Tavolieri. Hij stelde Lille voor dat hij een perfecte kandidaat kent: Marink Reedijk. “Fenomenale coach en topseizoen in Beveren”, voegt hij eraan toe. “En opgeleid bij Ajax.” Dat zou wel een heel mooie stap zijn voor Reedijk.

De huidige trainer van Lille OSC is Bruno Génésio, die sinds 1 juli 2024 hoofdcoach is. Zijn contract loopt af en zal niet verlengd worden, zo werd duidelijk. De Franse club staat momenteel op een vierde plek in Ligue 1. Uitkijken wat er gebeurt in Frankrijk en men oren heeft naar het voorstel van Tavolieri om Reedijk een kans te geven. Het zou wel een heel mooie nieuwe uitdaging zijn voor hem.

Parcours van Reedijk

Reedijk begon zijn loopbaan al op achttienjarige leeftijd en werd in 2010 door de KNVB aangetrokken als jeugdtrainer. Daarna volgden functies bij Ajax en West Bromwich Albion. Zijn eerste stappen in het seniorenvoetbal zette hij in 2018 als assistent bij KSV Roeselare, gevolgd door een periode als assistent-trainer bij Vitesse tussen 2021 en 2023, onder Thomas Letsch en later Phillip Cocu.

In 2023 kreeg Reedijk zijn eerste rol als hoofdcoach op profniveau bij RSCA Futures. Na één seizoen maakte hij de overstap naar SK Beveren, dat hem in juni 2024 aanstelde als hoofdtrainer. Daar pakte hij dit seizoen op indrukwekkende wijze de titel.