Een terugkeer, maar... niet naar Anderlecht: 'Dit avontuur spookt door het hoofd van Lukaku'

Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
Romelu Lukaku werkt aan zijn terugkeer. De Rode Duivel mikt op het WK én wil ook volgend seizoen opnieuw top zijn. In het shirt van RSC Anderlecht? Ook een andere terugkeer spookt door zijn hoofd.

Het staat ondertussen al vast dat de wegen van SSC Napoli en Romelu Lukaku na dit seizoen scheiden. Big Rom heeft een contract tot medio 2027 in Napels, maar beide partijen hebben het gezien.

In niet in het minst Napoli. Partenopei wil af van het zware loon van Big Rom. Bovendien zorgde de laatste stunt van Lukaku - hij bleef in België om te revalideren zonder medeweten van zijn club - voor frustratie in De Laars.

Terugkeer naar RSC Anderlecht? Romelu Lukaku denkt aan een tussenstop

Alles en iedereen bij RSC Anderlecht droomt van een terugkeer naar Neerpede. Lukaku liet al meermaals optekenen dat hij terug wil keren om prijzen te pakken. Niét om te komen uitbollen in het Lotto Park.

Op 32-jarige leeftijd lijkt dat ideale moment er te zijn. Alhoewel? Lukaku heeft zelf ook nog een uitstapje in gedachten vooraleer hij zijn koffers definitief pakt en opnieuw in Brussel komt wonen.



Matteo Moretto beweert dat Lukaku héél graag wil terugkeren naar Internazionale FC. Meer zelfs: de entourage van Big Rom polste al informeel naar de interesse van Inter. Wel, die is er... niét.

I Nerazzurri hebben geen enkele intentie om opnieuw met Lukaku in zee te gaan. Big Rom beleefde er zijn grootste successen, maar vertrok eveneens met slaande deuren naar Chelsea FC. En dat is niemand bij Inter al vergeten.



Waar ligt de toekomst van de Rode Duivel? Voor het WK lijkt er géén duidelijkheid te komen. Mag Anderlecht blijven dromen? We vrezen dat paars-wit de transfersom momenteel niét kan betalen.

