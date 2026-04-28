Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
📷 Speciaal bezoek voor Romelu Lukaku in Antwerpen en duidelijke boodschap richting het WK
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In het Antwerpse centrum Move to Cure kreeg Romelu Lukaku bezoek van bondscoach Rudi Garcia. Een duidelijk signaal: ondanks zijn blessure en zijn situatie bij Napoli rekent hij meer dan ooit op hem voor het WK.

Romelu Lukaku beleeft een moeilijke periode bij Napoli, waar hij een tijdlang uit de A-kern werd gezet omdat hij zich niet had gemeld bij zijn verwachte terugkeer in het zuiden van Italië. Hij bleef liever revalideren in België.

Na een gesprek met de clubleiding op 20 april bleef de spits van de Rode Duivels in Antwerpen om verder te werken aan zijn blessure, terwijl Antonio Conte zich publiekelijk beklaagde over het feit dat hij geen enkel gesprek met hem had kunnen voeren.

Enkele dagen later kreeg Romelu Lukaku blijkbaar opnieuw met een kleine terugslag af te rekenen, waarna hij terugkeerde naar het centrum Move to Cure van kinesist Lieven Maesschalck.

Rudi Garcia bracht bezoek aan Romelu Lukaku in Antwerpen

In een reeks foto’s op Instagram liet Move to Cure zien dat de topschutter aller tijden van de nationale ploeg in Antwerpen wel een bijzonder bezoek kreeg: dat van bondscoach Rudi Garcia. Waar Napoli dus niet langer echt op Romelu Lukaku lijkt te rekenen, geldt bij de Rode Duivels net het omgekeerde.

Daar hoopt men duidelijk wél op hem te kunnen bouwen met het oog op het WK. Al blijft het oppassen dat het scenario van 2022 zich niet herhaalt, toen Big Rom niet topfit aan het toernooi begon en een paar enorme kansen liet liggen.

Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Napoli
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 34
Napoli Napoli 4-0 Cremonese Cremonese
Parma Parma 1-0 Pisa Pisa
Bologna Bologna 0-2 AS Roma AS Roma
Hellas Verona Hellas Verona 0-0 Lecce Lecce
Fiorentina Fiorentina 0-0 Sassuolo Sassuolo
Genoa Genoa 0-2 Como Como
Torino Torino 2-2 Inter Milaan Inter Milaan
AC Milan AC Milan 0-0 Juventus Juventus
Cagliari Cagliari 3-2 Atalanta Atalanta
Lazio Lazio 3-3 Udinese Udinese

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Supporters Standard ondernemen alweer actie voor verplaatsing naar Antwerp Goro Goro over Onze analist fileert Beerschot-Patro: "Nainggolan, dat kon je verwachten... Het heeft Beerschot geholpen" wolfskin wolfskin over 🎥 Mee in de VAR-kamer tijdens de uitsluiting van Killian Sardella: "Stop met die cinema" Goro Goro over 🎥 Ongezien: Stijn Stijnen vervangt Nainggolan door gepensioneerde assistent-trainer Andreas2962 Andreas2962 over 📷 Speciaal bezoek voor Romelu Lukaku in Antwerpen en duidelijke boodschap richting het WK Demaes Demaes over Antwerp ziet absoluut toptalent na één jaar alweer vertrekken naar... Club Brugge Goro Goro over Na pijnlijke exit stuurt Stijn Stijnen meteen duidelijke boodschap uit: "Bij deze is iedereen gewaarschuwd" rinus michels rinus michels over Jonathan Lardot is heel duidelijk over rode kaart voor Killian Sardella De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over "Het verstand van een goudvis": Radja Nainggolan haalt uit na kwetsende spreekkoren van Beerschot-fans Goro Goro over Hoe Tristan Degreef het geheime plan van Anderlecht zomaar te grabbel gooide Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved