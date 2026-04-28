📷 Speciaal bezoek voor Romelu Lukaku in Antwerpen en duidelijke boodschap richting het WK

In het Antwerpse centrum Move to Cure kreeg Romelu Lukaku bezoek van bondscoach Rudi Garcia. Een duidelijk signaal: ondanks zijn blessure en zijn situatie bij Napoli rekent hij meer dan ooit op hem voor het WK.

Romelu Lukaku beleeft een moeilijke periode bij Napoli, waar hij een tijdlang uit de A-kern werd gezet omdat hij zich niet had gemeld bij zijn verwachte terugkeer in het zuiden van Italië. Hij bleef liever revalideren in België.

Na een gesprek met de clubleiding op 20 april bleef de spits van de Rode Duivels in Antwerpen om verder te werken aan zijn blessure, terwijl Antonio Conte zich publiekelijk beklaagde over het feit dat hij geen enkel gesprek met hem had kunnen voeren.

Enkele dagen later kreeg Romelu Lukaku blijkbaar opnieuw met een kleine terugslag af te rekenen, waarna hij terugkeerde naar het centrum Move to Cure van kinesist Lieven Maesschalck.

In een reeks foto’s op Instagram liet Move to Cure zien dat de topschutter aller tijden van de nationale ploeg in Antwerpen wel een bijzonder bezoek kreeg: dat van bondscoach Rudi Garcia. Waar Napoli dus niet langer echt op Romelu Lukaku lijkt te rekenen, geldt bij de Rode Duivels net het omgekeerde.

Daar hoopt men duidelijk wél op hem te kunnen bouwen met het oog op het WK. Al blijft het oppassen dat het scenario van 2022 zich niet herhaalt, toen Big Rom niet topfit aan het toernooi begon en een paar enorme kansen liet liggen.



