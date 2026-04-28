Dit is de man die Vincent Kompany even moet vervangen bij Bayern

Dit is de man die Vincent Kompany even moet vervangen bij Bayern

Bayern München moet dinsdagavond tegen PSG zonder Vincent Kompany aan de zijlijn aan de slag. De club vertrouwt op assistent Aaron Danks.

Bayern München speelt dinsdagavond de heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League tegen PSG. Twee topfavorieten voor de eindwinst zullen dus strijden om een plaats in de finales.

Der Rekordmeister doet dat wel met een kleine handicap. De club zal niet kunnen rekenen op trainer Vincent Kompany die geschorst is. Hij pakte te veel gele kaarten en wordt volledig afgezonderd van de rest van het team.

Hij mag geen contact hebben met de spelers of de staf. Er is ook iemand van de UEFA die erop toeziet dat Kompany geen regels overtreedt. De assistent-trainer die even overneemt van Kompany zal Aaron Danks zijn.

Aaron Danks moet rol van geschorste Vincent Kompany tijdelijk overnemen

Hij is een Engelsman die sinds juli 2024 bij de club werkt. Hij is vooral verantwoordelijk voor de dagelijkse trainingsplanning. Technisch directeur Max Eberl vertelde via de clubmedia wat meer over de werking nu Kompany geschorst zal zijn.

"Vincent heeft uitstraling en alles wat daarbij hoort. Maar al het voorbereidende werk wordt eigenlijk achter de schermen geleverd door zijn collega’s in de staf. Daardoor zit iedereen volledig op één lijn met de filosofie en met wat we zowel defensief als offensief willen brengen."

Er wordt ook benadrukt dat Kompany en zijn staf perfect op elkaar ingespeeld zijn. Danks had nooit een grote voetbalcarrière maar was wel onder heel wat grote trainers assistent. Hij ondersteunde namen als Steven Gerrard, Unai Emery en Michael Carrick. Hij werkte bovendien al met Kompany samen bij Anderlecht.

