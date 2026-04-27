Kompany naar Manchester City? Bayern laat heel duidelijk in zijn kaarten kijken

Brandon Morren, voetbaljournalist
Zal Vincent Kompany ooit als trainer bij Manchester City belanden? Dat is best mogelijk, maar volgens de Duitse voetballegende Karl-Heinz Rummenigge is dat voorlopig helemaal niet aan de orde.

Pep Guardiola liet zich onlangs op een persconferentie ontvallen dat hij Vincent Kompany ooit wel als trainer van Manchester City ziet. Karl-Heinz Rummenigge, lid van de raad van toezicht bij Bayern München, maakt zich daar voorlopig echter totaal geen zorgen over. Volgens hem zal de Belgische coach nog lange tijd in Beieren blijven.

"Op dit moment ben ik daar heel rustig onder. Vincent heeft niet voor niets bewust zijn contract bij ons verlengd tot 2029", verklaarde hij bij T-Online.

"Natuurlijk valt zijn succes intussen in heel Europa op. Bijna een miljard kijkers hebben onze laatste wedstrijd tegen Real Madrid gevolgd. De manier waarop wij voetballen, de vele doelpunten, dat wordt overal gezien."

Vincent Kompany zit stevig in het zadel bij Bayern

Rummenigge ziet dan ook geen enkele reden waarom de Belgische trainer snel zou vertrekken. Integendeel, hij heeft het gevoel dat Kompany zich helemaal thuis voelt in München. “Ik geloof dat hij hier nog lang zal blijven, omdat hij zich hier gelukkig voelt. Hij woont in Grünwald, op amper vier huizen van mij. Ik heb de indruk dat zijn familie zich hier echt thuis voelt. De kinderen ook.”

“Dat weet ik onder meer via mijn kleinkinderen, die op dezelfde school zitten als twee van zijn kinderen. Op dit moment hebben we hier bij FC Bayern München ideale omstandigheden. Ik heb altijd gezegd dat de trainer de belangrijkste werknemer van Bayern München is”, besloot hij.

Zo wordt Vincent Kompany dinsdagavond volledig geïsoleerd van Bayern

