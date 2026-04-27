Dit gaat gevolgen hebben! Malaise bij OH Leuven werkt zwaar op de zenuwen

De nederlaag van OH Leuven tegen Sporting Charleroi heeft diepe sporen nagelaten. Coach Felice Mazzu was bijzonder scherp na afloop: "Ik ben beschaamd voor het publiek en voor de club."

Sportief was het ondermaats wat OHL liet zien. Met amper kansen en een bijzonder lage expected goals was de ploeg aanvallend onmachtig. “Het leek alsof we niet wisten wat te doen eens we over de middenlijn kwamen,” gaf Thibaud Verlinden toe.

Ook aanvoerder Siebe Schrijvers zag het probleem vooral in de keuzes en het gebrek aan lef. “We moeten vooraan betere keuzes maken. Ik snap niet waarom we zo weinig durf tonen, zeker omdat er weinig druk op deze wedstrijd stond.”

Mazzu was vooral ontgoocheld over de tweede helft. “Na de rust spelen we even goed, maar daarna… Ik ben gegeneerd. Er was een gebrek aan overtuiging en energie, en Charleroi heeft ons gewoon overlopen.”

Veranderingen naar volgend seizoen toe

De trainer stelde ook openlijk vragen bij de toekomst van zijn ploeg. “Het is tijd om met de directie te praten over de toekomst. Je mag verliezen, maar niet op deze manier. Op mentaal vlak hebben we niet alles gegeven.”



Toch wil Mazzu zijn groep niet volledig afschrijven. “Ze hebben hun doel van het seizoen bereikt, maar daarna moet je wel eergevoel tonen. Dat hebben we in de tweede helft niet gedaan,” besloot hij kritisch.