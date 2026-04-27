Cercle-doelman Warleson dankbaar na 100ste match: "Dat is het mooiste cadeau"

Cercle Brugge zit opnieuw in een positieve flow. Groen-zwart is al meer dan een maand ongeslagen. In de wedstrijd tegen Dender zorgde Oumar Diakité met twee doelpunten voor de 2-1-overwinning.

Toch was het niet de aanvaller, maar doelman Warleson die na afloop in de schijnwerpers stond. Hij speelde zijn honderdste wedstrijd voor de club en vierde dat met een overwinning. “Het was geen mooie wedstrijd, maar voor ons telt nu vooral het resultaat”, klonk het nuchter bij Het Nieuwsblad.

De Braziliaan kon de nul niet houden, want in de slotfase kwam Dender nog terug in de wedstrijd. “Dat is jammer, maar het belangrijkste zijn de punten. We willen deze Relegation Play-offs winnen en daar maken we geen geheim van.”

Voor Warleson werd het bovendien een bijzonder emotionele avond. Hij werd na de wedstrijd verrast door zijn familie met een speciaal aandenken voor zijn honderdste match. “Dat had ik totaal niet verwacht. Mijn vrouw had me zelfs wijsgemaakt dat ze niet kon komen”, lachte hij.

Nog één seizoen bij Cercle

De doelman kende nochtans een moeilijk seizoen, waarin hij even zijn basisplaats verloor onder coach Onur Cinel. Maxime Delanghe kreeg toen de voorkeur, maar Warleson vocht zich terug met hard werk en doorzettingsvermogen.



Die comeback werd beloond, want intussen staat hij opnieuw onder de lat én werd zijn contract verlengd. “Dat is het mooiste cadeau. Ik blijf nog een jaar en dat is een zegen voor mij en mijn familie. We zijn hier gelukkig en mijn kinderen spreken zelfs al Nederlands thuis”, besloot een dankbare Warleson.