Carl Hoefkens naar het ziekenhuis gebracht na nederlaag tegen Ajax

Bij NAC Breda blijft de onrust toenemen. Na de nieuwe nederlaag tegen Ajax moest trainer Carl Hoefkens verstek geven voor de pers, omdat hij zich fysiek niet goed voelde en naar het ziekenhuis werd gebracht.

Het gaat van kwaad naar erger bij NAC Breda. De Nederlandse club waar Carl Hoefkens hoofdtrainer is, verloor zaterdag opnieuw. Deze keer met 0-2 van Ajax na een onwaarschijnlijk doelpunt van Mika Godts.

Na afloop van de partij was er geen Hoefkens te bespeuren op het persmoment. Niet omdat hij geen uitleg wou geven, wel omdat hij medische problemen had. Dat maakte de club zelf bekend via haar sociale media.

"Hoofdtrainer Carl Hoefkens was na afloop van de wedstrijd tegen Ajax fysiek niet in staat om voor de media te verschijnen. Hij is uit voorzorg voor controle naar het ziekenhuis gegaan en maakt het op dit moment goed."

Dat is wat NAC Breda meegaf in zijn mededeling. Wat er dus precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Het is uiteraard al wel heel positief dat Hoefkens het goed stelt, al blijft het dus nog even afwachten.

Hoefkens heeft nog drie wedstrijden de tijd om degradatie te voorkomen. NAC Breda staat momenteel op de 17e plaats met 25 punten. Het verschil met de eerste veilige plaats bedraagt drie punten.