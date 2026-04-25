Groot verschil in honger levert op: lijdensweg in Europe Play-offs duurt verder voor OH Leuven

Sporting Charleroi heeft zijn laatste strohalm richting Europees voetbal gepakt. Voor OH Leuven wordt het stilaan een heel lang seizoen. Dat is de slotsom van de opener op zaterdag in de Europe Play-offs.

Leider KRC Genk en eerste achtervolger KVC Westerlo komen later op de zaterdag nog in actie en kunnen dan van hun huidige 29 punten er 32 proberen van te maken. Voor OH Leuven (18) en Charleroi (21) was het dus dringend tijd om nog eens te winnen.

Alle hens aan dek dus voor beide ploegen, die er toch nog eens wilden voor gaan. Al was op het veld meteen duidelijk dat het toch vooral de bezoekers uit Charleroi waren die de meeste 'honger' hadden in een driepunter.

Geen goals voor de koffie in OH Leuven - Charleroi

Ondanks ideale omstandigheden om te voetballen en luidruchtige Carolo-supporters in het uitvak, duurde het even voor de wedstrijd op gang kwam. Na 20 minuten haalde Colassin de match uit haar lethargie: hij zette Ewoud Pletinckx in de wind en knalde vervolgens een loeihard schot tegen de paal.

Een andere fase die de dominantie van Charleroi illustreerde: een voorzet van Antoine Bernier die door Patrick Pflücke werd overgenomen, en Tobe Leysen rond het halfuur tot een knappe redding dwong. Toch waren de Zebra's nog niet helemaal gerust: net voor de rust dacht Leuven te scoren op een hoekschop, maar Mohamed Koné pakte uit met een geweldige redding op de lijn, een brilscore bij de koffie.







Gesterkt door die eerste echte kans, door de twee wissels aan de rust en de woorden van Felice Mazzù, nam Leuven meteen na de pauze even het initiatief. En toch was het Charleroi dat de score opende. Na een goed toegepaste voordeelregel van de scheidsrechter kon Kevin Van den Kerkhof doorstomen op zijn flank, waarna hij Antoine Bernier bediende aan de linkerkant van de zestien: 0-1.

Verdiende zege voor Charleroi

Van den Kerkhof zat overal tussen en dacht even zelf de 0-2 te maken na een lange rush in de rug van de Leuvense defensie, maar hij trof de paal. Enkele minuten later was hij opnieuw aangever bij de beslissende tweede treffer: Aurélien Scheidler stond op de juiste plek om zijn perfecte voorzet binnen te tikken.

Dankzij een tweede knappe redding van Koné op een stilstaande fase, hield Charleroi de nul en op die manier ook de voorsprong tot het einde vast en won het met 0-2 aan Den Dreef. Het is de tweede zege in vijf Playoff-wedstrijden, goed om voorlopig tot op vijf punten van leider Genk te naderen. Voor OH Leuven is het een lange lijdensweg aan het worden.